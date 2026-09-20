Skandalo centre atsidūręs Edas Sheeranas scenoje pravirko: „Man labai gaila...“

Anksčiau politinių pareiškimų vengęs dainininkas per pirmąjį koncertą nuo ginčo dėl JAV reperio Macklemore'o pirmą kartą viešai prabilo apie Izraelio karą Gazos Ruože ir situaciją Vakarų Krante.
„Tai, kas vyksta Gazos Ruože, yra katastrofiška, nepateisinama ir neproporcinga. Mūsų širdis drasko tokio masto niokojimas ir civilių, vaikų gyvybių netektys, o sisteminės neteisybės, kurią matome Vakarų Krante, negalima ignoruoti“, – Filadelfijoje kalbėjo E. Sheeranas.
Macklemore'as šį mėnesį per koncertą Naujajame Džersyje sušuko „Laisvę Palestinai“, taip sukeldamas JAV stadionų, kuriuose numatyti būsimi E. Sheerano koncertinio turo „Loop Tour“ pasirodymai, savininkų nepasitenkinimą.
35-erių britų atlikėjas E. Sheeranas neigė prisidėjęs prie sprendimo pašalinti reperį iš turo ir dėl to kaltino turo organizatorių.
Vėliau iš turo pasitraukė dar keturi E. Sheeraną apšildę atlikėjai, viešuose pareiškimuose nurodę, kad palaiko palestiniečius.
„Man teko priimti sunkius sprendimus, darau klaidų ir man labai labai gaila“, – susijaudinęs E. Sheeranas sakė publikai, kuri jo žodžius palydėjo ovacijomis.
Koncertui artėjant prie pabaigos E. Sheeranas sakė, kad ši savaitė buvo „sunkiausia mano gyvenime“ ir kad jis baiminosi, jog žmonės į jį „mėtys daiktus“.
Dėkodamas publikai už palaikymą, jis šį koncertą pavadino „geriausiu vakaru“ savo gyvenime ir apsiverkė.
Kritikai kaltino E. Sheeraną nepasipriešinus stadionų savininkams, kuriems vadovauja verslininkas milijardierius Robertas Kraftas. Taip pat pasigirdo raginimų atlikėją boikotuoti.
Dainininkas sakė esąs „giliai susirūpinęs“ dėl idėjos, kad koncertų vietų valdytojai iš anksto tvirtintų pasirodymų turinį.
„Taip nutinka daugelyje vietų, kuriose koncertuoju visame pasaulyje, tačiau laisvajame pasaulyje taip niekada neturėtų būti“, – sakė jis.
Boikotas
Prieš koncertą prie stadiono „Lincoln Financial Field“ taikiai susirinko kelios dešimtys palestiniečius palaikančių protestuotojų. Jie mojavo Palestinos vėliavomis ir skandavo „Laisvę, laisvę Palestinai“.
Kai kurie į stadioną plūstantys gerbėjai sakė dėl kilusio ginčo abejoję, ar atvykti, tačiau galiausiai nusprendę dalyvauti koncerte ir pasimėgauti muzika.
„Jis galėjo lengvai nuo viso to atsiriboti, tačiau neliko nuošalyje ir prabilo“, – po koncerto sakė vienas gerbėjas.
Tačiau kiti, pavyzdžiui, Brandonas Ateke, savo planus pakeitė.
18-metis Browno universiteto studentas apkaltino E. Sheeraną „bendrininkavimu“ su R. Kraftu ir kitais, siekusiais nutildyti reperį Macklemore'ą.
„Nusprendžiau neiti į koncertą ir vietoj to dalyvauti proteste, kad atkreipčiau dėmesį į šiandien Gazos Ruože vykdomą genocidą“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.
Nepaisant šią savaitę išaugusio perparduodamų bilietų skaičiaus ir smarkiai kritusių jų kainų, stadionas buvo beveik pilnas.
Šeštadienį palestiniečius palaikanti grupė paragino atlikėjus, gerbėjus ir koncertų darbuotojus nesilankyti E. Sheerano koncertuose.
„Dabar raginame boikotuoti visą Edo Sheerano pasaulinį koncertinį turą, įskaitant artėjančius koncertus Lotynų Amerikoje ir dar nepaskelbtą Europos turo dalį“, – pareiškė Palestinos akademinio ir kultūrinio Izraelio boikoto kampanija (PACBI).
@rollingstone @Ed Sheeran tears up at his first show amid the controversy surrounding #Macklemore’s removal, thanking fans for their support: “I will never stop doing this.” #EdSheeran #tour #edsheerantour ♬ original sound - Rolling Stone
Vienas scenoje
Šeštadienio vakaro koncertą E. Sheeranas pradėjo vienas scenoje, be apšildančio atlikėjo.
Vėliau prie jo prisijungė penki muzikantai, kurie, pasak E. Sheerano, jo dainas išmoko per tris dienas. Jis padėkojo jiems prisijungus „tą savaitę, kai niekas nenori su manimi lipti į sceną“.
Tarp iš turo pasitraukusių atlikėjų buvo E. Sheerano pritariančioji grupė ir atlikėjas Finneas, išgarsėjęs bendradarbiaudamas su savo seserimi, popmuzikos superžvaigžde Billie Eilish.
Nuo tada, kai Izraelis 2023 m. spalį įsiveržė į Gazos Ruožą po didžiausios šalies istorijoje grupuotės „Hamas“ atakos, per kurią žuvo 1 221 žmogus, palestiniečių aukų skaičius ir platesnis jų teisių klausimas tapo svarbia pramogų pasaulio tema.
Karo Gazos Ruože tema kelta visur – nuo „Oskarų“ ir „Emmy“ apdovanojimų iki svarbiausių muzikos apdovanojimų ceremonijų ir Europos kino festivalių.
Per plataus masto Izraelio puolimą Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 73,8 tūkst. žmonių, skelbia „Hamas“ kontroliuojama Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija, kurios pateikiamus duomenis Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.
Šeštadienį Gazos Ruožo valdžios institucijos pranešė, kad per naujausias Izraelio atakas žuvo mažiausiai keturi žmonės, tarp jų – 10-metė mergaitė.
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