Išvydusi, ką socialiniuose tinkluose paviešino Radži, Agnė Petravičienė sureagavo iš karto: „Net išsigandau...“

Kiek anksčiau savo socialiniuose tinkluose atlikėja pasidalijo šventinio vakaro afiša, kurioje pozavo kartu su žinomais scenos vyrais: ilgamečiu partneriu Radži bei dainininkais Vudžiu ir Deividu Basčiu.
„Taigi, visus norinčius šokti su manimi lapkričio 7 d. kviečiu į Alytų! Programoje – AŠ IR TRYS PRINCAI... O vakaro eigoje paaiškės, kuris iš jų – Karalius. Nusimato karališkas vakaras!“ – džiugių emocijų neslėpė dainininkė.
Renginio organizatoriai žada, kad laukia ypatinga programa su naujais bei gerai žinomais kūriniais. Bilietų kainos siekia 25–33 Eur.
Radži žinutė ir nuotaikingas Agnės atsakas
Netrukus po naujienos apie koncertą, į savo kolegę ir scenos partnerę viešai kreipėsi dainininkas Radži:
„Jau Lapkričio 7 d. Kviečiu į savo kolegės ir scenos partnerės, legendinės dainos „VERKSI TU“ dainos autorės, Agnės Gansauskienės (Petravičienės) gimtadienio jubiliejų, kurį ji minės scenoje! Kartu su savo draugais ! Pasirodysiu ir aš – Radži, juk negaliu praleisti tokio solidaus jubiliejaus!
P.S. Tai ką, Petravičiene, „Ateina metas suskaičiuot visas klaidas“, – juokavo Radži.
Agnė Petravičienė neliko skolinga ir jam atsakė su humoru:
„Net išsigandau...
P. S. O KIENO klaidas? Ir kam jas teks skaičiuoti, Aleksandrovičiau?
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