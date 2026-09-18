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Išvydusi, ką socialiniuose tinkluose paviešino Radži, Agnė Petravičienė sureagavo iš karto: „Net išsigandau...“

2026-09-18 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 13:55
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Dainininkė Agnė Petravičienė savo gerbėjams ruošia išskirtinę dovaną. Lapkričio 7 dieną atlikėja minės ypatingą 50 metų jubiliejų ir jį atšvęs ten, kur jaučiasi geriausiai – scenoje. Jubiliejinis šou vyks 18 val. Alytaus kultūros centro didžiojoje salėje.

Dainininkė Agnė Petravičienė savo gerbėjams ruošia išskirtinę dovaną. Lapkričio 7 dieną atlikėja minės ypatingą 50 metų jubiliejų ir jį atšvęs ten, kur jaučiasi geriausiai – scenoje. Jubiliejinis šou vyks 18 val. Alytaus kultūros centro didžiojoje salėje.

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Kiek anksčiau savo socialiniuose tinkluose atlikėja pasidalijo šventinio vakaro afiša, kurioje pozavo kartu su žinomais scenos vyrais: ilgamečiu partneriu Radži bei dainininkais Vudžiu ir Deividu Basčiu.

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FOTOGALERIJA. Agnė Petravičienė laidoje „Pasikalbėkim“

„Taigi, visus norinčius šokti su manimi lapkričio 7 d. kviečiu į Alytų! Programoje – AŠ IR TRYS PRINCAI... O vakaro eigoje paaiškės, kuris iš jų – Karalius. Nusimato karališkas vakaras!“ – džiugių emocijų neslėpė dainininkė.

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Renginio organizatoriai žada, kad laukia ypatinga programa su naujais bei gerai žinomais kūriniais. Bilietų kainos siekia 25–33 Eur.

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Radži žinutė ir nuotaikingas Agnės atsakas

Netrukus po naujienos apie koncertą, į savo kolegę ir scenos partnerę viešai kreipėsi dainininkas Radži:

„Jau Lapkričio 7 d. Kviečiu į savo kolegės ir scenos partnerės, legendinės dainos „VERKSI TU“ dainos autorės, Agnės Gansauskienės (Petravičienės) gimtadienio jubiliejų, kurį ji minės scenoje! Kartu su savo draugais ! Pasirodysiu ir aš – Radži, juk negaliu praleisti tokio solidaus jubiliejaus! 

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P.S. Tai ką, Petravičiene, „Ateina metas suskaičiuot visas klaidas“, – juokavo Radži.

Agnė Petravičienė neliko skolinga ir jam atsakė su humoru:

„Net išsigandau...

P. S. O KIENO klaidas? Ir kam jas teks skaičiuoti, Aleksandrovičiau?

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