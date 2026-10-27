Pamatę, ką „Ikea“ padarė iš paauglių kambario, lietuvių šeima neteko žado: pamatykite patys

Tokį iššūkį, atnaujindama dviejų paauglių kambarį, sprendė interjero dizainerė Laura Jančiauskaitė. Atnaujinant bendrą paauglių erdvę dizainerei reikėjo pasirūpinti, kad kiekvienas vaikas turėtų savo kampelį mokytis, ilsėtis, užsiimti mėgstama veikla ir laikyti asmeninius daiktus. Visa tai reikėjo suderinti taip, kad kambarys neatrodytų perkrautas, o jo interjeras išliktų vientisas.
„Paauglystėje asmeninė erdvė tampa labai svarbi, o dalijantis kambariu su broliu ar sese norisi turėti bent dalelę jo tik sau. Kai nėra galimybės erdvę atskirti fiziškai, itin praverčia apgalvotas baldų išdėstymas ir vizualiniai sprendimai. Jie be papildomų sienų ir pertvarų padeda suderinti skirtingus poreikius ir sukurti erdvę, kurioje kiekvienas jaustųsi turintis savo asmeninį kampelį“, – sako L. Jančiauskaitė, IKEA interjero dizainerė.
Vienas kambarys – dvi asmeninės erdvės
Sukurti asmenišką erdvę kiekvienam iš vaikų padėjo skirtingi, tačiau derantys spalviniai akcentai: skirtingų spalvų lentynėlės, patalynė ir kėdžių apmušalai. Vientisumo atnaujintam kambario interjerui suteikia parinkti vienodi baldai, pasikartojančios formos ir funkcionalus apšvietimas.
„Viename kambaryje gali derėti ir, iš pirmo žvilgsnio, visai skirtingi vizualiniai akcentai. Svarbu, kad jie derėtų prie bendro interjero pagrindo. Pavyzdžiui, pasirinkus panašaus dizaino ir spalvos pagrindinius baldus, jaunuolių individualumą galima atskleisti per spalvas ir lengvai keičiamas detales. Tai ypač praktiška paauglių kambaryje, nes jų pomėgiai ir skonis gali keistis“, – pastebi L. Jančiauskaitė.
Ji pabrėžia, kad apgalvotas spalvų ir šviesos derinys taip pat leidžia kambariui atrodyti vizualiai erdvesniam.
Sienos – neišnaudotas plotas daiktų laikymui
Vienu svarbiausių atnaujinimų nedideliame dviejų paauglių kambaryje tapo daiktų laikymo sprendimai. Kadangi bendras kambario plotas – apie 12 kv. metrų, nuspręsta praktiškai išnaudoti jo aukštį. Dalis daiktams laikyti skirtų uždarų spintelių įrengtos aukščiau, prie pat lubų. Taip po jomis atsirado daugiau erdvės patogiai sudėti jaunuolių branginamus daiktus. Pavyzdžiui: sporto pasiekimus įamžinančias taures ar LEGO konstruktorių kolekciją. O lentynėlėse įrengti nedideli šviestuvai šiuos svarbius atminimus paverčia išskirtine interjero detale.
Kiekvienam iš jaunuolių įrengtas ir nedidelis darbo stalas, virš kurio pasitelkiant perforuotąją lentą ir prie jos derinamas nedideles dėžutes, lentynėles bei kabliukus sukurta papildomos vietos įvairioms kasdienėms smulkmenoms – nuo rašiklių ir žymeklių iki merginos mėgstamų papuošalų.
„Nedideliame kambaryje dažnai lieka neišnaudotos vietos virš baldų. Aukštos spintelės ar sieninės lentynos leidžia ją panaudoti daiktams laikyti ir kartu palikti daugiau laisvo grindų ploto. Dėliojant daiktus, verta pagalvoti ir apie patogumą – kasdien naudojami daiktai turėtų būti lengvai pasiekiami, o aukščiau galima laikyti tai, ko prireikia rečiau“, – pataria L. Jančiauskaitė.
Anot jos, turėdamas savo stalčių, spintelę ar lentyną, kiekvienas jo gyventojas gali savarankiškai spręsti, kaip susidėti asmeninius daiktus ir lengviau palaikyti tvarką savo kambario dalyje.
5 patarimai įrengiant bendrą vaikų ar jaunuolių kambarį
- Sukurkite po asmeninį kampelį. Net jei kambarys nedidelis, baldų išdėstymu, spalvomis ar tekstile galima aiškiai atskirti asmenines vaikų ar jaunuolių erdves. Taip kiekvienas turės vietos tik sau.
- Išnaudokite kambario aukštį. Rinkitės aukštas spinteles ar sienines lentynas. Jose tilps knygos, žaislai, mokymosi priemonės ir kiti daiktai, o kambaryje liks daugiau vietos judėti.
- Derinkite bendrą stilių su individualiomis detalėmis. Panašaus dizaino baldai padės išlaikyti vientisą kambario interjerą, o kiekvieno mėgstamos spalvos, piešiniai ar dekoracijos leis įnešti truputį savitumo.
- Pasirūpinkite atskiromis mokymosi vietomis. Jei įmanoma, kiekvienam skirkite po individualų rašomąjį stalą. Virš jo pritvirtintos lentynos ar perforuotosios lentos su tvirtinamomis lentynėlėmis, dėžutėmis ar segtukais padės patogiai laikyti mokymosi priemones ir palikti daugiau stalo paviršiaus darbui.
- Atskirkite ir asmeninius daiktus. Net jei dalis kambario baldų yra bendri, kiekvienam vaikui verta skirti individualius stalčius, spinteles ar daiktadėžes. Kai kiekvienas galės pats rūpintis savo daiktais, tvarką palaikyti bus paprasčiau.
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