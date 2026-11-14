Ar kitąmet didės mokesčiai daugiau uždirbantiems? Sinkevičius įvardijo savo poziciją

„Tai yra tiktai pirminiai pasiūlymai, kurių materializavimui tikrai nedėsime skubių žingsnių. Viską vertinsime, ir kol kas 2027 metams nenumatyčiau jokių su pajamomis susijusių mokesčių pokyčių“, – žurnalistams po Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdžio teigė premjeras.
M. Sinkevičiaus teigimu, kol kas nėra aišku, kokius gyventojus siūloma papildomai apmokestinti. Vis dėlto, pasak jo, didesnes pajamas gaunantys asmenys galėtų prisidėti prie paramos pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms.
„Pasiūlymų, aišku, girdėjome. Jie galbūt nebuvo detalizuoti, ką reiškia „pasiturintys asmenys“. Socialdemokratai įprastai pasisako už pažeidžiamiausias visuomenės grupes ir už taip vadinamą vidurinį visuomenės sluoksnį – dirbančius tėvus, šeimas“, – kalbėjo Vyriausybės vadovas.
„Kartais yra pamąstymų, kad tie, kurie uždirba daugiau, galėtų solidariai pasidalyti savo sėkme su tais, kurie yra neįgalūs, kurie gal serga, kurie dėl sveikatos ar kitų apribojimų negali pasiekti tų pačių karjeros aukštumų“, – pridūrė jis.
Papildomo apmokestinimo sprendimas
Tačiau premjeras pabrėžė, kad prieš priimant sprendimus dėl papildomo apmokestinimo būtina įvertinti galimas jų pasekmes. Anot jo, didesni mokesčiai gali paskatinti aukštos kvalifikacijos specialistus išvykti dirbti į kitas šalis.
„Viską reikia galvoti, planuoti ne tik per politinius teiginius, bet ir apskaičiuoti. Šiuo metu darbo jėga yra labai mobili. Mes įprastai, kai kalbame apie daug uždirbančius asmenis, kalbame apie talentus, kurių talentas ir reiškia, kad jie uždirba daugiau. Lietuva suinteresuota turėti daugiau talentų“, – sakė M. Sinkevičius.
„Todėl kiekvienas sprendimas, susijęs su konkretaus specialisto, profesionalo, talento, žmogaus papildomu apmokestinimu, turi būti labai stipriai pasvertas. Ar tas pats žmogus, išgirdęs apie tokius ketinimus, nenuspręs persikelti gyventi ir dirbti, galbūt savo talentui skleistis kitur nei Lietuvoje?“ – svarstė premjeras.
Kaip skelbta, siūlymus labiau apmokestinti turtingesnę visuomenės dalį LSDP tarybos posėdyje kėlė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, socialdemokratų garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis.
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