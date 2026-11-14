Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ar kitąmet didės mokesčiai daugiau uždirbantiems? Sinkevičius įvardijo savo poziciją

2026-11-14 14:46 / šaltinis: ELTA / aut. /
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. /
2026-11-14 14:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pasigirstant siūlymams labiau apmokestinant turtingesnę visuomenės dalį, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitiems metams tokių pokyčių nenusimato.

Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)
GALERIJA (11)

Pasigirstant siūlymams labiau apmokestinant turtingesnę visuomenės dalį, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitiems metams tokių pokyčių nenusimato.

REKLAMA
2

„Tai yra tiktai pirminiai pasiūlymai, kurių materializavimui tikrai nedėsime skubių žingsnių. Viską vertinsime, ir kol kas 2027 metams nenumatyčiau jokių su pajamomis susijusių mokesčių pokyčių“, – žurnalistams po Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdžio teigė premjeras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

M. Sinkevičiaus teigimu, kol kas nėra aišku, kokius gyventojus siūloma papildomai apmokestinti. Vis dėlto, pasak jo, didesnes pajamas gaunantys asmenys galėtų prisidėti prie paramos pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms.

REKLAMA
REKLAMA

„Pasiūlymų, aišku, girdėjome. Jie galbūt nebuvo detalizuoti, ką reiškia „pasiturintys asmenys“. Socialdemokratai įprastai pasisako už pažeidžiamiausias visuomenės grupes ir už taip vadinamą vidurinį visuomenės sluoksnį – dirbančius tėvus, šeimas“, – kalbėjo Vyriausybės vadovas.

REKLAMA

„Kartais yra pamąstymų, kad tie, kurie uždirba daugiau, galėtų solidariai pasidalyti savo sėkme su tais, kurie yra neįgalūs, kurie gal serga, kurie dėl sveikatos ar kitų apribojimų negali pasiekti tų pačių karjeros aukštumų“, – pridūrė jis.

Papildomo apmokestinimo sprendimas

Tačiau premjeras pabrėžė, kad prieš priimant sprendimus dėl papildomo apmokestinimo būtina įvertinti galimas jų pasekmes. Anot jo, didesni mokesčiai gali paskatinti aukštos kvalifikacijos specialistus išvykti dirbti į kitas šalis.

REKLAMA
REKLAMA

„Viską reikia galvoti, planuoti ne tik per politinius teiginius, bet ir apskaičiuoti. Šiuo metu darbo jėga yra labai mobili. Mes įprastai, kai kalbame apie daug uždirbančius asmenis, kalbame apie talentus, kurių talentas ir reiškia, kad jie uždirba daugiau. Lietuva suinteresuota turėti daugiau talentų“, – sakė M. Sinkevičius.

„Todėl kiekvienas sprendimas, susijęs su konkretaus specialisto, profesionalo, talento, žmogaus papildomu apmokestinimu, turi būti labai stipriai pasvertas. Ar tas pats žmogus, išgirdęs apie tokius ketinimus, nenuspręs persikelti gyventi ir dirbti, galbūt savo talentui skleistis kitur nei Lietuvoje?“ – svarstė premjeras.

Kaip skelbta, siūlymus labiau apmokestinti turtingesnę visuomenės dalį LSDP tarybos posėdyje kėlė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, socialdemokratų garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų