Pasienyje su Kaliningradu – svarbus sprendimas: Sinkevičius pranešė, kas svarstoma

„Buvo pokalbių su krašto apsaugos ministru. Krašto apsaugos ministras, matyt, remsis kariuomenės indikacijomis ir siūlymais. Buvo svarstoma pratęsti ją iki lapkričio mėnesio pabaigos, bet krašto apsaugos ministras, matyt, galės pakomentuoti, ar toks sprendimas yra reikalingas. O tas sprendimas bus grįstas ne politine valia, o kariniu patarimu“, – žurnalistams teigė M. Sinkevičius.
Prieš kelias savaites krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad šiuo metu diskutuojama dėl galimo Lietuvos kariuomenės pagalbos Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) pratęsimo, tokiu būdu išlaikant sustiprintą valstybės sienos su Kaliningrado sritimi apsaugą.
Kaip skelbta, spalį vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė apie priimtą sprendimą pasitelkiant kariuomenę stiprinti Lietuvos pasienio apsaugą ties Kaliningrado sritimi. Sustiprinta apsauga vėliau buvo pratęsta iki lapkričio vidurio.
Anot jo, tokių priemonių imtasi atsižvelgiant į įvykusį incidentą, kuomet ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Taip pat prevencinių veiksmų imtasi įvertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją.
Vidaus reikalų ministras teigė, kad kol kas pasienio apsaugai planuojama ir toliau pasitelkti tokį patį skaičių karių – iki 100.
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