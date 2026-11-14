Po diskusijų dėl pensijų indeksavimo – Sinkevičiaus pareiškimas: „Jokių pakeitimų nebus“

„Aš noriu patikinti, kad kol vadovauju šiai XXI Vyriausybei, jokių pensijų indeksavimo pakeitimų ir jokios kitos socialinės politikos, susijusios su išmokomis ir parama, nebus“, – šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) kandidatų į merus pristatymo renginyje kalbėjo M. Sinkevičius.
Kaip skelbė ELTA, tokius svarstymus anksčiau renginyje kritikavo ir socialdemokratas, Europos Parlamento narys Vytenis Povilas Andriukaitis.
„LSDP taryba pareiškia, kad, sprendžiant 2027-ųjų ir kitų ateinančių metų biudžeto pajamų didinimo klausimą ir svarstant, kokios mokesčių lengvatos gali būti mažinamos, jokiu būdu ir jokiais aspektais neturi būti mažinamos pensijos bei kitos socialinės išmokos šeimoms, kurioms reikalinga parama“, – kalbėjo jis.
„Jokiu būdu negalima atšaukti pensijų ir socialinių išmokų indeksavimo“, – pabrėžė politikas.
Tokios reakcijos sulaukta Finansų ministerijai parengus siūlymus įpareigoti ministerijas imtis išlaidų mažinimo planų. Vienas jų numatė pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) parengti įstatymų pakeitimus, kuriais būtų peržiūrėti valstybės įsipareigojimai dėl kasmetinio pensijų indeksavimo, numatant galimybę jo nebetaikyti kiekvienais metais.
Projekto įtraukimas į darbotvarkę
Projektas trečiadienį buvo įtrauktas į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę, tačiau vėliau iš jos išbrauktas.
Pagal Vyriausybės patvirtintą 2027 metų biudžeto projektą, socialinio draudimo pensijas kitąmet numatoma indeksuoti 9,08 proc.
Prognozuojama, kad vidutinė senatvės pensija 2027 metais sieks 825 eurus – 78 eurais, arba 10,4 proc., daugiau nei šiemet. Vidutinė pensija turint būtinąjį stažą turėtų padidėti 88 eurais, arba 10,9 proc., ir pasiekti 895 eurus.
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