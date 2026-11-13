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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius apsilankė Kupiškyje – štai kas vyko

2026-11-13 19:26 / šaltinis: ELTA
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2026-11-13 19:26
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Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius penktadienį darbo vizitu lankėsi Kupiškyje, kur susitiko su vietos gyventojais, rajono meru Algirdu Raslanu, savivaldybės vadovybe ir dalyvavo naujosios sporto salės kapsulės įkasimo ceremonijoje.

Koalicinės tarybos posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (11)

Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius penktadienį darbo vizitu lankėsi Kupiškyje, kur susitiko su vietos gyventojais, rajono meru Algirdu Raslanu, savivaldybės vadovybe ir dalyvavo naujosios sporto salės kapsulės įkasimo ceremonijoje.

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„Kupiškio rajono pasiekimai ir žmonių pastangos kurti gyvybingą, augantį kraštą džiugina. O šios dienos atviri ir išsamūs pokalbiai su Kupiškio savivaldybės atstovais ir bendruomene parodė, kas žmonėms aktualiausia, kokios pasirinktos priemonės jau duoda rezultatų, kur Vyriausybės pasirinkta kryptis yra teisinga, o kur dar turime ieškoti naujų sprendimų“, – Vyriausybės pranešime spaudai cituojamas premjeras.

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FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

Kalbėjosi su rajono meru

M. Sinkevičius su Kupiškio rajono meru A. Raslanu kalbėjo apie Kupiškio rajone vykdomų visos dienos mokyklų ir pėsčiųjų bei dviračių infrastruktūros projektus. Susitikime taip pat aptartos pajamų surinkimo plano ir įplaukų trūkumo problemos.

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Premjero pokalbyje su gyventojais dalyvavo verslininkai, ūkininkai, įstaigų ir organizacijų atstovai bei kiti vietos bendruomenės nariai. Čia daugiausia dėmesio skirta šeimos ūkių išsaugojimui, kaimo gyvybingumui ir kartų kaitai, pristatant numatytas paramos priemones ūkiams perimti, modernizuoti ir plėtoti. Diskutuota apie žemės ūkio kooperacijos plėtros galimybes, finansines paskatas ūkininkams jungtis į kooperatyvus ir stiprinti savo pozicijas rinkoje. 

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Anot Vyriausybės, premjero susitikimų metu kalbėta ir apie būsimo 2028–2034 m. Europos Sąjungos (ES) finansavimo laikotarpio perspektyvas, ekologinio ūkininkavimo paramą ir Lietuvos ūkininkų tiesioginių išmokų suvienodinimą su ES vidurkiu.

Ūkių modernizavimui šiemet skirtas daugiau kaip 67 mln. eurų paramos kvietimas, o jaunajai kartai, perimančiai veikiančius šeimos ūkius, 2027–2028 m. numatyta 6 mln. eurų. Taip pat patvirtintas beveik 59 mln. eurų papildomas finansavimas 2027 m. tiesioginėms išmokoms – dėl jo bazinė išmoka už deklaruotus pasėlius turėtų padidėti iki 100 eurų už hektarą. 

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