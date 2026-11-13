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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Iš Naglio Šulijos – naujausia žinia: štai kokie orai lauks

2026-11-13 17:55 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-13 17:55
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Sinoptikas Naglis Šulija praneša, kokie orai laukia artimiausiomis dienomis. Pasak sinoptiko, Lietuvoje nusistovėjo lapkričio mėnesiui būdingi orai, naktį galima kartotis trumpas lietus, galbūt su šlapiomis snaigėmis.

Sinoptikas Naglis Šulija praneša, kokie orai laukia artimiausiomis dienomis. Pasak sinoptiko, Lietuvoje nusistovėjo lapkričio mėnesiui būdingi orai, naktį galima kartotis trumpas lietus, galbūt su šlapiomis snaigėmis.

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Rytoj orus centrinėje žemyno dalyje lems didelė aukšto slėgio sritis, žemas slėgis bus aplink ją, teigė sinoptikas N. Šulija.

Pasak jo, didžiojoje žemyno dalyje rytoj bus saulėta, debesuoti orai vyraus aplink šią sritį.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

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Palyginti šilti orai telksis žemyno pietuose, likusioje žemyno dalyje bus gerokai gaiviau.

Romoje rytoj saulė pro debesis ir 17 laipsnių šilumos, Barselonoje panašūs orai ir 19 laipsnių, Paryžiuje bus saulėta ir šils iki 10, Londone saulė pro debesis ir 8 laipsniai šilumos. Berlyne panašūs orai ir taip pat 8 laipsniai, Varšuvoje irgi saulė pro debesis ir 7 laipsniai.

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Artimiausią naktį irgi vyraus debesuotas dangus, pragiedrėjimų bus mažai. Daug kur palis, dažnai ir ne po kartą. Lietų kur nors gali papildyti ir šlapios snaigės. Dieną debesuotumas permainingas, bus nemenkų pragiedrėjimų ir saulės, trumpai palynos tiktai vietomis.

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Kokie orai laukia Lietuvoje?

Lietuvoje nusistovėjo nelabai šilti, lapkričio mėnesiui būdingi orai. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus apie 3–5, prie pat jūros maždaug 7 laipsnius šilumos. Dieną oras šils iki 5–7, šalies vakaruose 8–9 laipsnių šilumos.

„Kitaip tariant, kol kas permainų nedaug. Naktis bus debesuota, diena daug kur su pragiedruliais ir saule. Naktį kartosis neilgai trunkantis lietus, galbūt su šlapiomis snaigėmis, dieną trumpai palis tiktai vietomis. Naktį atvės iki 3–5, prie pat jūros 7 laipsnių, dieną šils iki 5–7, šalies vakaruose 8–9 laipsnių šilumos.

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Sekmadienio naktį debesuotumas permainingas, diena šviesi, su saule. Naktį kai kur truputį palis, dieną lietaus jau nebus. Naktį vėl vyraus 3–5, prie jūros 8–9 laipsniai, įdienojus bus 6–8 laipsniai šilumos.

Pirmadienio naktį vyraus giedras dangus, dieną debesų vėl daugės, bet truputį palis tiktai prie jūros. Žemiausia temperatūra naktį bus apie 1–3 laipsnius šilumos, kai kur gali būti ir iki 1 laipsnio šalčio, dieną šils iki 4–6, prie pat jūros 8–9 laipsnių šilumos.

Kitą savaitę numatomi įvairūs, tačiau rudeniški, metų laiką atitinkantys orai“, – prognozavo sinoptikas N. Šulija.

Visą N. Šulijos orų prognozę galite stebėti straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

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