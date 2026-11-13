Žiema vis arčiau? Perspėja dėl orų – dangus maišysis su žeme: pasiruoškite

Anot sinoptikės, stipresnius vėjus atnešė virš pietinės Švedijos ir dalies Baltijos regiono stiprėjantis ciklonas Romy, o kritulius, daugiausia lietų ir dulksną, lėmė banguotas jau aprimusio ciklono Charles atmosferos frontas.
„Dar ir penktadienio naktį šis atmosferos frontas gausesnių kritulių, daugiausia lietaus, atneš į pietinę, pietrytinę ir rytinę Lietuvos pusę, o pajūrį ir vakarinę Lietuvos pusę pasieks ciklono, vardu Romy, atmosferos frontas, pabers kritulių: maišysis lietus su šlapdriba, gausesni dieną“, – sako E. Latvėnaitė.
Savaitgalį per šiaurinę Skandinaviją keliaus naujas, gana audringas ciklonas. Lietuva bus jo pietinėje, gana audringoje dalyje.
„Kritulių bus mažiau, o sekmadienio dieną bus jau be kritulių. Bet vis dar pūs stiprus vėjas – šeštadienį vakarinių [krypčių], sekmadienį trauks jau iš pietų, pietvakarių.
Po kiek ramesnės ir sausesnės sekmadienio dienos, pirmadienį vėl stipresnis pietinių krypčių vėjas pūs, bus be ženklesnių kritulių“, – praneša sinoptikė.
Nuo antradienio dažnės gausesni krituliai, daugiausia lietus. Vėjas urėtų aprimti nuo kitos savaitės vidurio.
„Oro temperatūra irgi bus permaininga – kai kur pragiedrėjus naktimis spustelės nedidelis šaltukas, dienomis irgi menkai tešils“, – sako E. Latvėnaitė.
Orų prognozė savaitei
Penktadienį, lapkričio 13 d., vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose kris lietus su snaigėmis, krituliuose matomumas bus blogas, vakarinėje pusėje naktį kai kur bus slidu. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 7–12 m/s gūsiai 15–17 m/s, pajūryje 18–20 m/s. Naktį 0–3°C, pajūryje 4–6°C, dieną 4–7°C, šilčiausia pajūryje.
Šeštadienio, lapkričio 14-osios, naktį protarpiais krituliai (lietus su šlapdriba maišysis) daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną daug kur protarpiais palis. Vėjas vakarų, pietvakarių 8–13 m/s, gūsiai 15–17 m/s, pajūryje 18-20 m/s. Naktį 1–3°C, pajūryje 4–6°C, dieną 4–7°C, vėsiausia rytiniuose rajonuose, šilčiausia pajūryje.
Sekmadienio, lapkričio 15-os,ios naktį šiek tiek palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, pietinėje Lietuvos pusėje plikledis, dieną be lietaus. Vėjas naktį pietvakarių, dieną pietinių krypčių 7–12 m/s, naktį gūsiai 15–20 m/s, stipresnis pajūryje, dieną pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 1–4°C, pietiniuose rajonuose -2–0°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 4–6°C, dieną 5–7°C.
Pirmadienį, lapkričio 16 d., be ženklesnių kritulių. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį -2–1°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke ir pajūryje, 2–4°C, dieną plius 5–7°C, šilčiausia pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose.
Antradienį, lapkričio 17 d., lietus, rytą ir dieną gausokas. Vėjas naktį pietų, pietryčių, dieną pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje dieną gūsiai 16–18 m/s. Naktį 2–4°C, pajūryje apie 6°C, dieną 6–9°C.
Trečiadienį, lapkričio 18-osios, naktį protarpiais krituliai, daugiausia lietus, bet ir viena kita šlapia snaigė įsimaišys, dieną protarpiais palis, įdienojus jau gausokai. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietų, pietryčių 8–13 m/s gūsiai iki 15 m/s. Naktį -1–1°C, dieną 4–6°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 19 d., krituliai, daugiausia lietus. Naktį gausesnis rytinėje, dieną vakarinėje pusėje, dieną vakariniuose rajonuose jau dažniau šlapios snaigės įsimaišys. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 1–3°C, pajūryje 4–6°C, dieną 4–6°C.
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