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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikė perspėja: Lietuvą pasiekęs ciklonas atneš pavojingus reiškinius

2026-11-12 11:25 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-12 11:25
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Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigia, kad anticiklonas Klaus, pastaruoju metu didžiojoje Europos dalyje užtikrinęs ramius ir sausus orus, traukiasi. Jį iš Vakarų ir Šiaurės stumia aktyvesni, drėgnesni ciklonai, kurie vis labiau įsitvirtina virš Europos. Tuo metu Baltijos regioną jau pasiekė šiaurietiškas ciklonas Romy.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigia, kad anticiklonas Klaus, pastaruoju metu didžiojoje Europos dalyje užtikrinęs ramius ir sausus orus, traukiasi. Jį iš Vakarų ir Šiaurės stumia aktyvesni, drėgnesni ciklonai, kurie vis labiau įsitvirtina virš Europos. Tuo metu Baltijos regioną jau pasiekė šiaurietiškas ciklonas Romy.

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Pasak sinoptikės, artimiausiomis dienomis Lietuvoje daugės kritulių, stiprės vėjas, o naktimis vietomis vėl spustels nedidelis šaltukas.

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„Tolyn nustūmę ir visai „pribaigę“ ramų ir sausesnį anticikloną Klaus, beveik virš visos Europos vis labiau įsitvirtina mažiau ar daugiau audringesni ir darganoti ciklonai. Kol kas jie Pietų Europą ir Viduržemio jūros regioną ne tik gąsdina, bet ir niokoja ir niokos.

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Kiek „draugiškesnis“ (kol kas) šiaurietis ciklonas, vardu Romy, pasiekęs pietinę Švediją ir Baltiją“, – rašo E. Latvėnaitė.

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Artimiausiomis dienomis daugės kritulių

Ketvirtadienį Lietuvoje protarpiais numatomi krituliai, daugiausia lietus. Gausesnis lietus turėtų pasirodyti popietę vakariniuose, pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose.

Penktadienį ciklonas Romy jau keliaus per Baltijos jūrą. Stiprės vakarinių krypčių vėjai, o krituliai apims vis daugiau Lietuvos vietovių. Vietomis lietus maišysis su šlapdriba.

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„Penktadienį ciklonas Romy jau per Baltiją keliaus, pūs stipresni vakarinių krypčių vėjai, jau daugiau visokių kritulių tai vienoj, tai kitoj Lietuvos pusėj gausim.

Nedidelių darganų, daugiausia lietaus, ir šeštadienį, ir sekmadienio naktį sulauksim. Sausesnė turėtų būti sekmadienio diena ir pirmadienis“, – prognozuoja sinoptikė.

Savaitgalį pūs stiprūs ir gūsingi vėjai

Anot E. Latvėnaitės, savaitgalį ir pirmadienį Lietuvoje išliks vėjuota. Šeštadienį vyraus vakarų krypties vėjas, o sekmadienį jis pasisuks iš pietų, pietryčių. 

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„Bet ir savaitgalyje, ir pirmadienį pūs stiproki, gūsingi vėjai – šeštadienį vakaris, nuo sekmadienio suksis į pietus, pietryčius.

Nuo antradienio orai vis dar bus permainingi, nes vis dar „šeimininkaus“ drėgnesni ciklonai, pūs dar kiek stipresnis, bet be audringų gūsių pietinių krypčių vėjas, oro temperatūra bus kiek švelnesnė ir naktimis, ir dienomis, vėl kritulių, daugiausia lietaus, sulauksim“, – rašė E. Latvėnaitė.

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Savaitės orų prognozė

Ketvirtadienį, lapkričio 12 d., naktį palis vakariniame ir šiaurės vakariniame šalies pakraštyje. Virš jūros ar šiaurės vakariniuose rajonuose gali nugriaudėti perkūnija. Daug kur nusidrieks rūkas, o vietomis dėl nedidelio šaltuko gali būti slidu. Dieną protarpiais numatomi krituliai, daugiausia lietus. Gausesnis lietus tikėtinas popietę vakariniuose, pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Naktį pūs pietinių krypčių vėjas, 5–10 m/s, pajūryje – pietvakarių, 7–12 m/s. Dieną vėjas sustiprės iki 7–12 m/s, gūsiai sieks iki 15 m/s, pajūryje – iki 17 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 laipsnių šilumos, pajūryje bus 3–5 laipsniai šilumos. Dieną oras sušils iki 2–4 laipsnių, pajūryje – iki 5–7 laipsnių.

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Penktadienį, lapkričio 13 d., naktį vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose numatomi krituliai – lietus maišysis su šlapdriba. Pietiniuose ir rytiniuose rajonuose daugiausia lis, tik vietomis gali pasirodyti viena kita šlapia snaigė. Dieną protarpiais taip pat numatomi krituliai, daugiausia lietus vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Naktį pūs pietų, dieną – pietvakarių vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15–17 m/s, pajūryje – 18–22 m/s. Naktį temperatūra bus 1–3 laipsniai šilumos, pajūryje – 4–6 laipsniai. Dieną oras sušils iki 2–6 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje.

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Šeštadienį, lapkričio 14 d., protarpiais numatomi nedideli krituliai, daugiausia lietus. Daugiau jų tikėtina naktį ir pirmoje dienos pusėje. Pūs vakarų, pietvakarių vėjas, 8–13 m/s, gūsiai sieks 15–17 m/s, pajūryje – 18–20 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo 1 iki 3 laipsnių šilumos, pajūryje bus 4–6 laipsniai. Dieną oras sušils iki 3–7 laipsnių, vėsiausia bus rytiniuose rajonuose, šilčiausia – pajūryje.

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Sekmadienį, lapkričio 15 d., naktį ir rytą šiek tiek palis vakariniame šalies pakraštyje, dieną lietaus nenumatoma. Pūs pietvakarių, o dieną – pietinių krypčių vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15–17 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos, vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose bus 4–6 laipsniai šilumos. Dieną oras sušils iki 5–7 laipsnių.

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Pirmadienį, lapkričio 16 d., ženklesnių kritulių nenumatoma. Pūs pietų, pietryčių vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks iki 15 m/s. Naktį temperatūra nukris iki 3 laipsnių šalčio, kai kur sieks 2 laipsnius šilumos. Šilčiausia bus vakariniame šalies pakraštyje ir pajūryje. Dieną oras sušils iki 5–7 laipsnių, šilčiausia bus pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose.

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Antradienį, lapkričio 17 d., daug kur numatomas lietus, naktį vietomis jis gali būti gana gausus. Dieną palis tik kai kur. Pūs pietų vėjas, 8–13 m/s. Naktį temperatūra bus 2–4 laipsniai šilumos, pajūryje – apie 6 laipsnius. Dieną oras sušils iki 5–8 laipsnių.

Trečiadienį, lapkričio 18 d., naktį ženklesnio lietaus nenumatoma, tačiau daug kur nusidrieks rūkas. Dieną vėl turėtų gausiau palyti. Pūs pietų, pietryčių vėjas, 8–13 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo 2 iki 5 laipsnių šilumos, dieną oras sušils iki 5–8 laipsnių.

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