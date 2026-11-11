Iškritus pirmajam sniegui – sinoptiko žinia: „Turėtume nusiteikti tokiam laikotarpiui...“

Tad bene svarbiausias žiemos išsiilgusių žmonių klausimas – kada prisnigs daugiau ir ar šiemet sulauksime baltų Kalėdų? Meteorologai sako, kad tikros žiemos dar teks palaukti.
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Lyg mostelėjus burtų lazdele, rudens peizažas virto žiemos pasaka. Gyventojai skuba įamžinti netikėtai užklupusią žiemos magiją ir šiais vaizdais dalijasi socialiniuose tinkluose.
Pasirodė pirmasis sniegas
Praėjusią naktį iškritęs pirmasis sniegas medžių ir krūmų šakas, rožių bei kitų augalų žiedus apgaubė puriomis sniego kepurėmis, o žolę ir takus nuklojo balta paklode.
Druskininkų rajone, Savanorių kaime, – tikra žiemos pasaka. Baltas rytas nustebino ne tik vietos gyventojus, bet ir gyvūnus – arklius bei ponius. Panašu, kad žiemiškos pramogos šiems dviem patinėliams labai patinka – apsnigtoje pievoje jie šėlioja, šokinėja ir dūksta.
„Labai keista buvo. Pagalvojau, tiesiog, kaip jie jaučiasi ir ką galvoja, nes iš tiesų pamatė, kad nėra žolės. Žaisti sniege tai smagu“, – pasakojo Savanorių kaimo gyventoja Greta.
Vietos gyventoja Greta pasakojo, kad praskleidusi užuolaidas apie 7 val. ryto negalėjo patikėti savo akimis.
„Nustebome, nes dar per anksti – lapkričio vidurys, galima sakyti, o jau sniego prisnigo. Visa žolė, medžiai, pilna sniego visur. Dabar jau tirpsta, matau, bet iš ryto buvo balta“, – sakė Greta.
Anot sinoptikų, pirmosiomis snaigėmis džiaugėsi Pietų Lietuvos – Šalčininkų, Lazdijų, Druskininkų, Varėnos ir Alytaus rajonų – gyventojai.
Kalvarijos savivaldybėje esančiame Salaperaugio kaime net ir po pietų dar buvo matyti sniego. O ryte, anot vietinių, vaizdas buvo visiškai žiemiškas.
Šiandien, maždaug vidurdienį, pasnigo ir Rokiškyje. Trakų rajone žmonės jau spėjo nulipdyti ir mažus sniego senius. Kiek mažiau snaigių pabiro sostinėje.
„Skandinavijoje susiformavo smarkus ciklonas, o jo slėgis kartu su šaltuoju atmosferos frontu atnešė gana daug kritulių. Kartu vyravo ir žemesnė temperatūra, dėl kurios susiformavo sniegas. Jo kiekis buvo tikrai nedidelis – iki vieno ar kelių milimetrų. Daugiausia kritulių iškrito šlapdribos ir lietaus pavidalu“, – tikino sinoptikas Jan Vaitkevič.
Tačiau žiemos pasaka truko neilgai. Vos iškritęs sniegas ėmė tirpti.
„Žemė dar vis šilta, teigiama temperatūra laikosi net naktimis, dirvos paviršius ne visur atšąla iki neigiamos temperatūros“, – sakė J. Vaitkevič.
„Dėl bendro klimato šiltėjimo ta riba traukiasi ir žiema iš abiejų pusių trumpėja. Nuolatinė sniego danga atsiranda vėliau, ištirpsta greičiau, todėl bendras snieguotas laikotarpis tiesiog sutrumpėja. Manyčiau, kad turėtume nusiteikti tokiam laikotarpiui, kai reikės striukių, gerų batų ir teks taškyti balas“, – sakė meteorologas Naglis Šulija.
Tikroji žiema – gruodžio mėnesį
Anot meteorologų, pirmasis sniegas Lietuvoje iškrinta ne visur vienu metu. Anksčiausiai jis pasirodo Šiaurės ir Rytų Lietuvoje, o vėliausiai – pajūryje.
Per visą stebėjimų istoriją anksčiausiai pirmasis sniegas Lietuvoje iškrito 1972 m. rugsėjo 28 d. Tąkart žiemiški krituliai trumpam nuklojo Panevėžio apylinkes.
Tačiau nors pirmosios snaigės jau pabiro, tikros žiemos dar teks palūkėti.
„Kažkokio rimtesnio atšalimo ar šaltesnių orų invazijos kol kas nematyti. Vadinasi, šio ryto sniegelis bus gražus signalas, kad prasideda laikotarpis, vadinamas priešžiemiu. Priešžiemis gali trukti ir mėnesį, ir pusantro ar du. Lauksime, kas bus. Manau, kad gausesnio pasnigimo reikia laukti vėliau, galbūt gruodžio mėnesį“, – tikino N. Šulija.
Iki Kalėdų liko daugiau nei mėnuo. Tad bene svarbiausias žiemos mylėtojų klausimas – ar šiemet sulauksime baltų švenčių?
„Svajojame, kad Kalėdos būtų baltos ir gražios. Aš irgi esu tas romantikas, kuris labai norėtų, kad taip būtų. Ar taip bus? Matysime tik artėjant tam metui“, – kalbėjo N. Šulija.
O štai vairuotojams ir pėstiesiems teks būti itin atsargiems. Mat jau šį vakarą kai kur kelius ir šaligatvius gali padengti plikledis.
„Plikledis susidarys vietomis, daugiausia ten, kur žemė negali šildyti, pavyzdžiui, ant tiltų, viadukų ir kitose vietose, kurias mažiausiai šildo nuo žemės sklindanti šiluma“, – sakė J. Vaitkevič.
Kitos savaitės pradžioje debesys turėtų prasisklaidyti ir dažniau pasirodys saulė. Tačiau kartu su pragiedruliais į Lietuvą atkeliaus ir šaltesnės naktys. Vietomis temperatūra kris iki 4 laipsnių šalčio.
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