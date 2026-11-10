Kada Lietuvoje iškris sniegas, kuris užsibus? Sinoptikas: „Panašu, kad bus tie metai, kai...“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Lapkričio viduryje vis dar žydi rožės
Vilniaus universiteto botanikos sodo lankytojus lapkričio vidury pasitinka žiedais apsipylusių rožių krūmai. Nuostabos savo žydinčiomis gėlynų karalienėmis socialinėje erdvėje neslepia ir kai kurie gėlių augintojai. Tačiau stebėtis, kaip sako mokslininkai, nereikia.
„Jeigu nebuvo rimtų šalnų, vegetuoja, ir kartais dar ir žydi. Viskas priklauso nuo temperatūros. Jeigu ji teigiama, jeigu vegetacijos ribose, tai vegetuoja tol, kol temperatūra nepasidaro minusinė“, – aiškino Vilniaus universiteto Botanikos sodo atstovas Darius Ryliškis.
Akivaizdu, kad šylant klimatui, ruduo šiltesnis, tad ir kai kurie augalai dar žydi. Tiesa, ne visi, lietuviški erškėčiai jau seniai numetę lapus ir pasiruošę miegui. Gyvybe labiau alsuoja nelietuviškų šaknų turinčios rožės ar erškėčiai.
„Paskutiniais dešimtmečiais, kad rožės su žiedais, su lapais, būna apsnigtos, jau mes dažnai matome. Nes kaip minėjau, dalis rožių veislių protėvių turi iš šiltesnių kraštų ir jos nesugeba pabaigti vegetacijos kaip mūsiškės pagal kalendorių“, – pasakojo Vilniaus universiteto Botanikos sodo atstovas Darius Ryliškis.
Lietuviai jau ruošiasi Kalėdoms
Kol vienur žmonės dar džiaugiasi žydinčiomis rožėmis, kitur jau pradeda ruoštis ir Kalėdoms. O kaipgi nesiruoši, kai gatvėse jau galima pastebėti ir papuoštas egles, ir net Kalėdų senelį sutikti.
Ne tuščiomis, o su pašto dėžute vaikšto Kalėda. Sako – jau pradėjo laukti vaikų, ir ne tik vaikų, laiškų. Svarbiausia – rašytų ranka. Dažnas neslepia, žiemos nelaukia, bet ko prašys Kalėdų senelio – ir mažas, ir vyresnis jau žino:
„O taip… Pirmas prašymas sniego ir sveikatos.“
„Nežinau, gal sveikatos... sau ir artimiesiems. Ir dovanų. Ir sniego.“
„Kalėdų senelis jau pasiruošęs, Kalėdų paštas jau pasiruošęs priimti pirmuosius vaikų, ir ne tik vaikų, laiškus. Va, ir parašėm vieną. O štai ar gamta pasiruošusi priimti žiemą? Kalėdų senelis sako, kad taip“, – sakė žurnalistė Edita Vilkelienė.
Sniego Kalėda sako turi pilnus sandėlius, jau paruošęs, reikia tik išbarstyti.
„Čia svarbiausia yra temperatūra. Jeigu yra minusinė temperatūra, gali barstyti. Jis neištirpsta, bet jeigu pliusinė temperatūra, tai kam bereikalingas darbas“, – aiškino Lietuvos vyriausiasis senelis Kalėda.
Kokie orai nusimato artimiausiu metu?
O štai sinoptikai turi savo nuomonę – Kalėdai dar reikėtų kelias savaites pakentėti. Mat ruduo ginklų sudėti neskuba. Artimiausiomis dienomis pasirodys snaigės, bet tai tebus repeticija prieš žiemą. Snaigės neužsibus.
„Naktį iš antradienio į trečiadienį kai kuriose vietovėse gali iškristi pavienės šlapios snaigės. O tokio sniego, kad tikrai pabaltų kraštovaizdis, tai artimiausiomis dienomis tikrai nenumatoma. Vyraus vakarų, pietvakarių pernaša, ji dažniausiai atneša šiltus orus“, – aiškino meteo.lt sinoptikas Tadas Kantautas.
Snaigių šokio gali sulaukti Marijampolės, Alytaus apskritys. Jis gali pasirodyti ir apie Uteną. Termometrai dienomis rodys nuo trijų iki septynių šilumos, tad pievos nė nespės pabalti.
„Galiu pasakyti, kad šių metų pirmasis tas sniegas, kuris, kai bus, tai jis bus palyginti vėlyvas. Paskutiniais metais turėjom apie lapkričio vidurį, tai panašu, kad bus tie metai, kai pirmasis sniegas bus vėlyvas“, – sakė meteo.lt sinoptikas Tadas Kantautas.
Ir tokie orai laikysis iki pat savaitgalio. Tada vėl, orų žinovai sako, atsiras tikimybė išvysti šlapių snaigių.
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