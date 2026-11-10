Jautri nuo karo pabėgusios ukrainietės Marynos žinutė lietuviams: „Tai didžiulė pagalba“

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Varėnos folkloro ansamblis „Žeiria“ balsus miklina ne bet kur, o Varėnos šaulių namuose. Menininkai neslepia – tokios repeticijos dvigubai smagios, mat begiedodami jie dar ir pina maskuojamuosius tinklus Ukrainai. Daryti du darbus vienu metu, kaip patys sako:
„Na, nesunku, kai noras didelis yra.“
Gyventojus suvienijo bendras tiksl as
„Žeirios“ atstovė Jadvyga pridūrė, kad ne tik noro yra, bet ir smagu žinoti, jog tinklai keliaus į Ukrainą ir padės saugoti šalies gynėjų gyvybes. Moteriai paantrino prie pynimo prisijungusi ir ansamblyje taip pat giedanti svočia Aušra. Ji tikino, kad giedoti lengviau nei pinti, bet nieko nėra neįmanomo. Ir giesmes, sako, įpinančios į tuos tinklus – dažniausiai karine tema.
„Kas ant širdies guli, tą ir giedame: ir meilė, ir kareivėliai, ir žirgeliai, ir motulė, ir tėvulis, ir dvarelis. Čia tokio stipraus... kad be ašarų, be verksmų, bet lietuviškai“, – pasakojo „Žeirios“ atstovė Aušra.
Laisvos vietos nematyti – ir moterys, ir vyrai čia turi savo pareigas, o kas nerepetuoja, klausosi dainininkų. Į tokias repeticijas renkasi visi norintys.
„Privalai ateiti ir kažką padaryti gero tiems, kurie mūsų laisvę gina. Mūsų gyvybes gina ir Ukrainą“, – sakė varėniškė Leonora.
Kol moterys ar vaikai pina, vyrai ruošia medžiagas. Maskuojamųjų tinklų pynėjų amžius nesvarbus – pirštus miklina šeimos su vaikais. Linas prisijungė prie močiučių ir tikino: ne taip smagu, kaip išbandyti jėgas dronų klasėje, bet prisipažįsta – reikia ir tinklams skirti laiko.
Gelbėti pinant tinklus kartu su ansambliu ir kitais ateina ir į Varėną nuo karo pabėgusi Maryna. Moteris graudinasi dėkodama lietuviams už bet kokią pagalbą.
„Mano brolis tarnauja, jis dabar Kramatorske. Todėl ši pagalba – saviems. Tai labai svarbu mums visiems ukrainiečiams, tai didžiulė pagalba“, – pasakojo ukrainietė Maryna.
Taip dainuodami šauliai, ansamblio dalyviai ir visi norintys jau nupynė 34 tinklus. Medžiagą pynimui parūpino Alytaus šaulių rinktinė.
„Pagelbėjo, nupirko medžiagos pynimui ir pačių tinklų, nes šiaip perkame iš savo atlyginimų, pinigus leidžiame šiam dalykui ir siunčiame Ukrainai“, – kalbėjo Varėnos šaulių vadas Sigitas Pangonis.
O tik ką iš Ukrainos grįžęs ir pynėjams apie karo baisumus pasakojantis Varėnos vicemeras žada savo piniginę atverti plačiau, jeigu šauliams dar reikės priemonių – tinklų ar medžiagų žvakėms lieti.
„Sudėtinga pažadėti, bet kaip asmuo pažadu duoti vaško iš savęs – jeigu reikės, tą padarysiu“, – tikino vicemeras Alvydas Verbickas.
Paruoštus maskuojamuosius tinklus, apkasų žvakes ir kitus frontui reikalingus daiktus Varėnos šauliai į Ukrainą siųs jau artimiausiomis dienomis.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.