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TV3 naujienos > Sveikata

20 metų serganti Judita sau padėti bandė net elektrošoku: „Eidavau kaip į kokią dujų kamerą“

2026-11-08 14:00 / šaltinis: TV3 Žinios / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios / aut.
2026-11-08 14:00
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20 metų depresijos gniaužtuose – vilnietė Judita išbandė viską, net elektrošoką. Užsienyje jau legaliai taikoma haliucinacijas sukeliančių magiškųjų grybų ir MDMA (veikliosios ekstazio medžiagos) terapija Lietuvoje vis dar yra už įstatymo ribų. Nepaisant to, vaistams atsparia depresija sergantys lietuviai jau gydosi patys – šalyje veikia nelegalus psichodelinės terapijos pogrindis.

20 metų depresijos gniaužtuose – vilnietė Judita išbandė viską, net elektrošoką. Užsienyje jau legaliai taikoma haliucinacijas sukeliančių magiškųjų grybų ir MDMA (veikliosios ekstazio medžiagos) terapija Lietuvoje vis dar yra už įstatymo ribų. Nepaisant to, vaistams atsparia depresija sergantys lietuviai jau gydosi patys – šalyje veikia nelegalus psichodelinės terapijos pogrindis.

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Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Kol vis daugiau šalių pažangiausius psichodelinės terapijos gydymo metodus įteisina ir taiko, Lietuvoje tirti tokių medžiagų poveikio psichinių ligų gydymui negali net mokslininkai.

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20 metų trunkančią depresiją bandė gydytis elektrošoku

Juditai 42-eji. Moteris skaičiuoja, kad jau pusę savo gyvenimo serga depresija.

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„Prasidėjo po didelių išgyvenimų ir stresų, nes mama mano ištisai žudėsi. Aš ją gelbėjau paauglė, ir po 6 metų man pasireiškė depresija su labai stipriu nerimo lygiu“, – pasakojo moteris.

Juditą dažnai užplūsta ir socialinis nerimas.

„Viešai valgyt negali. Atrodo, į tave žiūri, rankos dreba. (...) 3 valandos nuo atsikėlimo – aš turiu eiti gultis ir užmigt, kad galėčiau funkcionuoti ir kažką daryti vakarop, tarkim. Negaliu pati važinėti ten po miestą autobusais, nors labai patinka, tai vyras turi vežioti“, – sakė ji.

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Judita per 20 depresijos metų išbandė ne tik įvairiausius vaistus bei jų derinius, psichoterapiją. Moteriai taip pat buvo taikytas ir elektrošokas (kitaip – elektroimpulsinė terapija) – saugus, bet tuo pačiu ir radikaliausias gydymo būdas Lietuvoje, kai depresija tampa atspari vaistams.

„Paniškai bijodavau, nes man tiesiog trauma pirmojo karto metu: širdies ritmas iš to išgąsčio sutriko, nebetaikė. Tai aš bijojau, kad vėl nepasikartotų. Eidavau kaip į dujų kamerą kokią“, – tikino moteris.

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Juditai negalėjo būti pritaikyta Lietuvoje legaliai taikoma ketamino ir esketamino (narkotinių medžiagų) terapija, kuri taip pat skirta atspariai depresijai, nerimui ir potrauminiam stresui gydyti.

Gydymams skiriamos narkotinės medžiagos

Australija prieš 3 metus tapo pirmąja šalimi pasaulyje, kuri atsparią gydymui depresiją ir potrauminį stresą leido gydyti narkotikais: taikyti MDMA (veikliosios ekstazio medžiagos) ir magiškųjų grybų veikliosios medžiagos – psilocibino – terapiją. Dozės ir pats procesas yra griežtai kontroliuojami tam skirtose specialiose klinikose.

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Šiemet ir Čekija tapo pirmąja Europos Sąjungos šalimi, oficialiai įteisinusia psilocibino psichoterapiją. Psichodelinė terapija įvairiomis formomis taikoma taip pat Vokietijoje, Šveicarijoje, Nyderlanduose ir kitur.

Padidėjus smegenų plastiškumui, žmogus gali lengviau pakeisti įsisenėjusius mąstymo bei elgesio modelius.

Anot docentės Ingos Truskauskaitės, gydymo psilocibinu įdomybė yra ta, kad žmogui išties pagerėja po 1, 2 ar kelių sesijų.

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„Priešingai negu mes kalbam apie gydymą antidepresantais ar psichoterapiją, tai dažnai yra daug ilgaamžiškesnis procesas. Aišku, čia norisi pasakyti, kad gydymas psilocibinu toli gražu nėra tapatus savarankiškam grybų vartojimui“, – sakė ji.

Tačiau psichodelinę terapiją bandančių žmonių yra ir Lietuvoje. Tik jie gydosi pogrindyje, patys nelegaliai įsigydami psichodelinių preparatų ir susirasdami vadinamosios psichodelinės kelionės prižiūrėtojus, turinčius asmeninės patirties ir žinančius, kaip elgtis kritiniu atveju.

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Pripažinus problemą, Lietuva galėtų padėti didžiuliam mastui gyventojų

Norintys išbandyti tokį užsienyje jau legalų depresijos gydymo būdą lietuviai neretai kreipiasi ir į oficialiai Lietuvoje dirbančius psichiatrus.

„Bandyt kažką be priežiūros, be konsultacijų yra vis tiek rizikingas užsiėmimas“, – įspėjo mokslo tinklaraštininkas Ignas Kazlauskas.

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Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad apie 20 proc. suaugusių lietuvių, neskaičiuojant jaunimo, yra galimai depresijos rizikos grupėje. 1 iš 8 diagnozuojami įvairūs psichikos sutrikimai, 27 proc. – nuotaikos sutrikimai, kuriems priskiriama ir depresija. Tačiau Lietuvoje dėl ypač griežtos narkotikų vartojimą reguliuojančios įstatyminės bazės net moksliniai tyrimai yra didžiausias baubas.

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Depresija ir narkotikų naudojimas medicinoje mūsuose yra itin stigmatizuojami, tad tik pripažinus problemą ir Lietuva galėtų taikyti pažangiausius gydymo būdus, sako specialistai. Europos Sąjunga pati šiuo metu finansuoja didelio masto psichodelinius tyrimus. Tad tikėtina, kad ateityje, Briuseliui paliepus, gydymas psichodelikais bus įteisintas ir Lietuvoje.

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