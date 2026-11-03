Išgirdę apie Sinkevičiaus plagijavimo skandalą lietuviai piktinasi: „Išsilavinęs žmogus neturėtų taip elgtis“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Premjero Mindaugo Sinkevičiaus prieš 11 metų anglų kalba ISM universitete parašytoje ir ilgus metus neviešintoje 200 puslapių daktaro disertacijoje apie alkoholio vartojimo plitimą dabar to paties universiteto Etikos komisija rado 5 plagiato atvejus ir 2 svetimo teksto panaudojimo atvejus. Pasak prorektorės, prieš dešimtmetį tokius pažeidimus nustatyti esą būtų buvę sudėtinga.
„Nustatyta pažeidimų disertacijoje, akademinio rašymo, netinkamo citavimo, atribucijos ir keli plagijavimo atvejai. Šią akimirką daug lengviau plagijavimo sistemoms nustatyti netinkamus atvejus. Plagijavimo sistemos tikrinimas, ką turi doktorantai atlikti prieš priduodant disertacijas, jos tikrai detalesnės, šiuo metu gerokai lengviau“, – aiškino ISM universiteto prorektorė Vita Akstinaitė.
Na, o premjeras džiaugiasi, kad universiteto komisija neatėmė iš jo daktaro laipsnio.
„Komisija suteikė pusmetį, bus pataisytos laiku, niekas į daktaro laipsnį nepasikėsino“, – tikino ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Prorektorė tikina, kad M. Sinkevičiaus politinės pareigos neturėjo įtakos sprendimui neatimti daktaro laipsnio ir leisti pasitaisyti.
„ISM universiteto visi studentai ir absolventai vertinami vienodai, nepaisant statuso, pareigų visuomenėje. Skundo nagrinėjimas ir rezultatas būtų vienodas, nesvarbu, koks žmogus“, – sakė V. Akstinaitė.
Visuomenė kritikuoja premjerą
Visgi mūsų kalbinti panevėžiečiai stebisi, kad universitetas leidžia taip lengvai išsisukti premjerui, kuris prieš daugiau nei dešimtmetį, eidamas Jonavos mero pareigas, nutarė dar ir tapti mokslų daktaru, o disertacijoje užsiėmė plagijavimu.
„Trūksta žinių gal, nesimokė savo laiku, kad galėtų parašyti tikrą disertaciją.“
„Gaila žmogaus, kad užimdamas tokias aukštas pareigas pripažįstamas plagiatoriumi.“
„Netinkamas premjeras, yra protingesnių žmonių nei jis.“
„Gal padėjo kažkas, kiek ir pats rašė, netikiu, kad labai sunku buvo apie alkoholio vartojimą parašyti.“
„Būnant politiku galima ir rimtesnę disertaciją rašyti.“
„Išsilavinęs žmogus neturėtų taip elgtis.“
Sinkevičiaus pozicija – plagiatą vadina citavimo klaidomis
M. Sinkevičius žada per pusmetį savaitgaliais taisyti savo disertaciją, tuo pat metu eidamas ir premjero pareigas.
„Plagijavimas garsus žodis, bet tai daugiau neteisingo citavimo, iškarpos sakinių iš kitų autorių kūrinių. Disertacijos rengimas mano atveju užtruko beveik 5 metus, prieš 11 metų technologinė pažanga buvo kitokia, gali būti, kad rašant, įsirašant citatas, kurios atrodo vertingos, gal vėliau buvo netinkamai suprastos kaip svetimos, neįvertintas jų panaudojamumas, citavimas. Pripažįstu, kad nustatytos vietos yra taisytinos, jas pataisysiu“, – pasakojo M. Sinkevičius.
Na, o Seimo opozicija tikisi, kad ši istorija dar labiau sumažins rinkėjų pasitikėjimą premjeru.
„Premjeras istorijos pradžioje teigė, kad darbą atliko pats, visus reikalavimus išpildė, pasirodo, tai nebuvo tiesa. Premjero žodžiu negalima tikėti“, – kalbėjo Seimo narys, konservatorius Mindaugas Lingė.
„Premjeras ir universitetas klimpsta, situacijos nepavyko užbaigti aiškiai, dabar pusės metų namų darbai premjerui pataisyti darbą, kad jis neatrodytų kaip plagiatas“, – minėjo Seimo narys, liberalas Simonas Kairys.
Opozicijos atstovai atvirai abejoja, kaip premjerui artimiausią pusmetį pavyks suderinti daugybę darbų: vadovauti Vyriausybei, priimti valstybės biudžetą, užtikrinti sklandų Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungai ir dar taisyti daktaro disertaciją.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.