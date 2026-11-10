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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas nepritarė našlių pensiją didinančiai iniciatyvai

2026-11-10 16:16 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-10 16:16
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Seimas pasiūlė tobulinti įstatymo pataisas, siūlančias, kad našlių pensija sudarytų 30 proc. mirusio sutuoktinio senatvės arba netekto darbingumo pensijos

„Finbee Verslui“ Lietuvos įmonėms skirs 55 mln. eurų: paskolos sieks iki 800 tūkst. eurų (nuotr. Adobe Stock)

Seimas pasiūlė tobulinti įstatymo pataisas, siūlančias, kad našlių pensija sudarytų 30 proc. mirusio sutuoktinio senatvės arba netekto darbingumo pensijos

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Ši Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojo Kęstučio  Biliaus pateikta iniciatyva nesulaukė parlamentarų pritarimo po pateikimo. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas antradienį palaikė 35 parlamentarai, prieš buvo 15, susilaikė 28. Nepaisant nepalankaus balsavimo, projektas nebuvo atmestas, jis grąžintas iniciatoriui tobulinti. 

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Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos narys K. Bilius aiškino, kad pasiūlė keisti našlių pensijos skaičiavimo tvarką, siekiant sumažinti vienišų senjorų skurdą, kad jiems nereikėtų taupyti maistui.

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„Šiuo metu Lietuvoje likęs gyvas sutuoktinis gauna tik savo pensiją bei nustatyto dydžio bazinę našlių pensiją. Dėl to neužtikrinamas socialinis teisingumas ilgus metus bendrą šeimos ūkį kūrusiems sutuoktiniams“, – sako jis. 

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„Aušriečio“ teigimu, pritarus šiai iniciatyvai mūsų šalies socialinės apsaugos modelis priartėtų prie kitų Europos Sąjungos (ES) šalių, pavyzdžiui, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos praktikos.

K. Biliaus duomenimis, šiuo metu yra apie 216 tūkst. našlių.

Galiojančiame įstatyme mirusio sutuoktinio senatvės pensijos paveldėjimas nėra numatytas.

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