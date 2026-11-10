Seimas nepritarė našlių pensiją didinančiai iniciatyvai

Ši Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojo Kęstučio Biliaus pateikta iniciatyva nesulaukė parlamentarų pritarimo po pateikimo. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas antradienį palaikė 35 parlamentarai, prieš buvo 15, susilaikė 28. Nepaisant nepalankaus balsavimo, projektas nebuvo atmestas, jis grąžintas iniciatoriui tobulinti.
Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos narys K. Bilius aiškino, kad pasiūlė keisti našlių pensijos skaičiavimo tvarką, siekiant sumažinti vienišų senjorų skurdą, kad jiems nereikėtų taupyti maistui.
„Šiuo metu Lietuvoje likęs gyvas sutuoktinis gauna tik savo pensiją bei nustatyto dydžio bazinę našlių pensiją. Dėl to neužtikrinamas socialinis teisingumas ilgus metus bendrą šeimos ūkį kūrusiems sutuoktiniams“, – sako jis.
„Aušriečio“ teigimu, pritarus šiai iniciatyvai mūsų šalies socialinės apsaugos modelis priartėtų prie kitų Europos Sąjungos (ES) šalių, pavyzdžiui, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos praktikos.
K. Biliaus duomenimis, šiuo metu yra apie 216 tūkst. našlių.
Galiojančiame įstatyme mirusio sutuoktinio senatvės pensijos paveldėjimas nėra numatytas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.