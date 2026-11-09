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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas antrai kadencijai Seimo kontroliere siūlo skirti Leonaitę

2026-11-09 14:36 / šaltinis: ELTA
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2026-11-09 14:36
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Parlamento vadovas Juozas Olekas siūlo dabartinę Seimo kontrolierę Eriką Leonaitę skirti antrai kadencijai. Jos kandidatūrą parlamentui planuojama pristatyti antradienį.

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)
GALERIJA (6)

Parlamento vadovas Juozas Olekas siūlo dabartinę Seimo kontrolierę Eriką Leonaitę skirti antrai kadencijai. Jos kandidatūrą parlamentui planuojama pristatyti antradienį.

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Tai Eltai patvirtino Seimo pirmininko patarėja Gitana Letukienė.

„Seimo pirmininkas užregistravo Seimo nutarimo projektą ir rytoj ruošiasi teikti“, – Eltai sakė G. Letukienė.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimo pirmininkas Juozas Olekas

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Teigė apie planus sužinojusi visai neseniai

Savo ruožtu E. Leonaitė teigė apie planus ją siūlyti antrai kadencijai sužinojusi visai neseniai.

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„Kaip tik visai neseniai gavau informaciją, kad mane numatoma teikti antrai kadencijai. Mano, kaip Seimo kontrolierės, kadencija baigiasi gruodžio 6 dieną. Rytoj numatytas prisistatymas ir kandidatūros pateikimas Seimo posėdyje“, – Eltai sakė E. Leonaitė.

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Seimo nutarimo „Dėl skyrimo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriumi“ projektas jau registruotas parlamente.

ELTA primena, kad Seimo kontrolierius Seimo pirmininko teikimu skiriamas penkerių metų kadencijai. Tas pats asmuo Seimo kontrolieriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Seimo kontrolieriai tiria asmenų skundus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.

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