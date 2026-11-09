Olekas antrai kadencijai Seimo kontroliere siūlo skirti Leonaitę

Tai Eltai patvirtino Seimo pirmininko patarėja Gitana Letukienė.
„Seimo pirmininkas užregistravo Seimo nutarimo projektą ir rytoj ruošiasi teikti“, – Eltai sakė G. Letukienė.
Teigė apie planus sužinojusi visai neseniai
Savo ruožtu E. Leonaitė teigė apie planus ją siūlyti antrai kadencijai sužinojusi visai neseniai.
„Kaip tik visai neseniai gavau informaciją, kad mane numatoma teikti antrai kadencijai. Mano, kaip Seimo kontrolierės, kadencija baigiasi gruodžio 6 dieną. Rytoj numatytas prisistatymas ir kandidatūros pateikimas Seimo posėdyje“, – Eltai sakė E. Leonaitė.
Seimo nutarimo „Dėl skyrimo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriumi“ projektas jau registruotas parlamente.
ELTA primena, kad Seimo kontrolierius Seimo pirmininko teikimu skiriamas penkerių metų kadencijai. Tas pats asmuo Seimo kontrolieriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
Seimo kontrolieriai tiria asmenų skundus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.
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