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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškėjo, kiek rinkėjų dalyvavo pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje

2026-11-08 20:42 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-08 20:42
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Sekmadienį vykstančiuose pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje iš viso balsavo 32,23 proc. rinkėjų, rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys.

Vyriausioji rinkimų komisija (nuotr. Fotodiena.lt)
GALERIJA (70)

Sekmadienį vykstančiuose pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje iš viso balsavo 32,23 proc. rinkėjų, rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys.

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Pagrindinę rinkimų dieną iki 20 val. prie balsadėžių atėjo 22,74 proc. rinkėjų. Dar 2 699 asmenys, arba 9,49 proc., savo valią išreiškė išankstinio balsavimo metu, namuose ar sveikatos priežiūros bei socialinės priežiūros įstaigose.

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Kaip Eltai lapkričio 8-osios vakarą nurodė VRK pirmininkė Lina Petronienė, 19 valandos duomenimis, su rinkimais susijusių pažeidimų nefiksuota. 

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„Iš tiesų mus labai džiugina, kad visų trijų savivaldybių policijos atstovai kelis kartus per dieną parašė, kad atvažiavo į visas rinkimų apylinkes ir jokių pažeidimų nefiksuota“, – Eltai sakė L. Petronienė. 

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„Diena tikrai labai rami, tai tikiuosi, kad ir paskutinė valanda bus tokia rami“, – Eltai sakė L. Petronienė. 

Anot VRK pirmininkės, 19 val. aktyviausiai balsavo Rimšės apylinkė, kurioje balsavo iš viso 37,9 proc. rinkėjų. Pasyviausia – Auksinio gaidelio apylinkė, kurioje iki 19 val. balsavo beveik 22 proc. rinkėjų. 

Nalšios šiaurinėje apygardoje yra virš 28,4 tūkst. rinkėjų. 

Nalšios šiaurinės apygardos rinkimų apylinkės duris atvėrė 7 valandą ryto ir rinkėjų laukė iki 20 valandos vakaro. Balsuoti norintieji turėjo pateikti savo asmens dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. 

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Pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje dalyvauja „Nemuno Aušros“ iškeltas Ignotas Adomavičius, Centro dešinės sąjungai priklausantis Giedrius Dainys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narys Gintautas Kindurys. 

Taip pat – socialdemokratas Vladislavas Kondratovičius, Lietuvos regionų partijos narys Nikolajus Lebedevičius, „laisvietis“ Maksimas Paukštė, Liberalų sąjūdžiui atstovaujanti Mėta Paulauskė. 

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Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ savo kandidatu iškėlė Antaną Šakalį, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) – Andrejų Šildiajevą. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškųjų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) kandidatas į Seimą yra Viktoras Voroninas, o Tautos ir teisingumo sąjunga – Dalia Štraupaitė.

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Rinkimų Nalšios šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. 

Birželio pradžioje VRK panaikino jo Seimo nario mandatą. Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai. 

ELTA primena, kad Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinkto parlamentaro įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.

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Jau kitą savaitę išankstiniu balsavimu prasidės Seimo rinkimai. Kaip informuoja Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), spalio 8-10 dienomis, 7-20 valandomis, balsuoti bus galima visų 60 Lietuvos savivaldybių pastatuose ir papildomai įsteigtose balsavimo vi
Nalšios šiaurinėje apygardoje – pirmalaikiai rinkimai: štai kiek gyventojų balsavo

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