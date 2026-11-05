Seimui pasiūlyta numatyti mediacijai skirtą atmintiną dieną

Už tai numatančias Atmintinų dienų įstatymo pataisas ketvirtadienį po pateikimo balsavo 33 Seimo nariai, 3 buvo prieš, 9 susilaikė. Projektas keliaus į Švietimo ir mokslo komitetą, o kitų metų sausio pradžioje jį planuojama svarstyti plenarinėje Seimo salėje.
Iniciatyvos autorius Seimo narys socialdemokratas Audrius Radvilavičius siekia skatinti taikų ginčų sprendimą, dialogą ir susitarimo kultūrą.
„Pripažinkime, kad konfliktuoti mes tikrai mokame: šeimose, darbuose, tarp kaimynų, versle, čia Seime kartais tai įvyksta. (…) Mediacija yra būdas susėsti prie vieno stalo ir padedant neutraliam žmogui – mediatoriui bandyti susitarti. Mediatorius nėra teisėjas, jis tikrai nenuspręs, kuris teisus, o kuris kaltas. Jis padeda žmonėms išvengti gilesnių tarpusavio nesutarimų, išgirsti vieniems kitus ir patiems surasti sprendimą“, – pristatydamas projektą Seime sakė A. Radvilavičius.
Tikimasi, kad įteisinus Mediacijos dieną gyventojai bus daugiau informuoti apie mediacijos taikymo galimybes, atsiras švietėjiškos valstybės institucijų, teismų, mediatorių profesinės bendruomenės iniciatyvos.
Minėti Mediacijos dieną siūloma trečiąjį spalio ketvirtadienį, nes tai yra 2005 metais inicijuota tarptautinė Konfliktų sprendimo diena (angl. Conflict Resolution Day).
Mediacija Lietuvoje yra įstatymu reglamentuotas ginčų sprendimo būdas. Mediacijos įstatymas nustato pagrindines civilinių ir administracinių ginčų mediacijos sąlygas, vykdymo tvarką, privalomosios ir teisminės mediacijos ypatumus. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Mediacijos įstatymo nuostatos dėl privalomosios mediacijos šeimos ginčuose.
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2025 m. veiklos ataskaitos duomenimis, iš 7 tūkst. 938 per metus baigtų mediacijų daugiau nei 3 tūkst. ginčų baigėsi taikiai.
Lietuvos teismų duomenimis, 2025 m. baigti 1 tūkst. 95 teisminės mediacijos procesai ir sudarytos 575 taikos sutartys.
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