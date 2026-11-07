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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Vyriausioji Lietuvos ragana prabilo apie 2027-uosius: įvardijo, kas laukia Lietuvos

2026-11-07 13:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 13:45
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Artėjant 2027-iesiems, vis daugiau žmonių svarsto, kokie bus ateinantys metai ir ko galima tikėtis iš ateities. Vieniems nerimą kelia tarptautinė padėtis ir karo grėsmė, kitiems rūpi Lietuvos politinės aktualijos bei kasdienis gyvenimas. Vyriausioji Lietuvos ragana Vilija Lobačiuvienė sako, kad žmonės apie karą ir jo pabaigą jos klausia jau ne vienerius metus. Vis dėlto, kalbėdama apie ateinančius metus, ji nemato priežasčių iš anksto baimintis didelių nelaimių.

Vyriausioji Lietuvos ragana prabilo apie 2027-uosius: įvardijo, kas laukia Lietuvos (nuotr. asm. arcyvo, Fotodiena/Justino Auškelio, telegram)
GALERIJA (11)

Artėjant 2027-iesiems, vis daugiau žmonių svarsto, kokie bus ateinantys metai ir ko galima tikėtis iš ateities. Vieniems nerimą kelia tarptautinė padėtis ir karo grėsmė, kitiems rūpi Lietuvos politinės aktualijos bei kasdienis gyvenimas. Vyriausioji Lietuvos ragana Vilija Lobačiuvienė sako, kad žmonės apie karą ir jo pabaigą jos klausia jau ne vienerius metus. Vis dėlto, kalbėdama apie ateinančius metus, ji nemato priežasčių iš anksto baimintis didelių nelaimių.

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Naujienų portalui tv3.lt V. Lobačiuvienė taip pat išsakė savo įžvalgas apie politinius pokyčius, savivaldos rinkimus ir tai, į ką, jos teigimu, lietuviams vertėtų atkreipti dėmesį.

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Pažymėtina, kad tai pašnekovės astrologinėmis ir asmeninėmis įžvalgomis paremtos prognozės, o ne moksliškai patvirtinti ateities įvykiai.

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FOTOGALERIJA. Vyriausioji Lietuvos ragana Vilija Lobačiuvienė

Didelių pavojų neįžvelgia

Pasak V. Lobačiuvienės, žmonės jau kelerius metus nuolat klausia, kada baigsis karas ir ar Lietuvai reikėtų ruoštis galimai grėsmei. Ji sako nenorinti atimti iš žmonių vilties, tačiau kartu ragina nepamiršti ir dabarties.

„Laukia su viltimi, tikėjimu, kad aš pasakysiu, jog karas baigsis, ir tada lengviau tą laukimo periodą išgyventi. Neatimti iš jų vilties. Mano toks darbas – neatimti vilties iš žmonių“, – pasakoja ji.

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Kalbėdama apie galimą karo grėsmę Lietuvoje, pašnekovė ragina žmones vertinti tai, ką turi šiandien, ir neleisti baimei užgožti kasdienio gyvenimo.

„Jūs turite vertinti, ką šiandien turite: kad šiandien galite atsikelti, kad šiandien turite maisto. Ta grėsmė, apie kurią jau žinome, liepia žmogui suklusti ir įvertinti tai, ką šiandien turi. Kad man nereikia bijotis šiandienos, kad aš galiu pasidžiaugti gyvenimu“, – teigia V. Lobačiuvienė.

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Paklausta, ar 2027-aisiais Lietuvai reikėtų tikėtis didelių sukrėtimų, ji sakė tokių dalykų neįžvelgianti. Tiesa, pašnekovė paminėjo galimus svyravimus tiek klimato, tiek politinėje srityse.

„Aš tikrai nematau kažkokių didelių baisių dalykų, dėl kurių jau šiandien reikėtų pradėti bijoti“, – sako ji.

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Dėmesys – savivaldos rinkimams ir rajonams

Kalbėdama apie ateinančius metus, V. Lobačiuvienė išskyrė ir politinę situaciją. Jos teigimu, tam tikrų pokyčių gali būti savivaldos srityje, o ypatingą dėmesį ji ragina skirti rajonams.

„Rinkimai bus savivaldybėse. Tai, matyt, dėl to tą bangavimą ir matau. Savivaldose tokia sujaukta erdvė“, – savo įžvalgomis dalijasi pašnekovė.

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Ji taip pat pasakoja apie, jos vertinimu, šiuo metu Lietuvoje juntamą lyderystės trūkumą. Pasak V. Lobačiuvienės, kai nacionaliniu mastu lyderių stinga, svarbesnį vaidmenį gali įgyti regionai.

„Lyderiai ateina ir labai greitai nueina. Per pastaruosius kelerius metus politikoje jų beveik nebeliko. Jie ateina, nueina, o lyderių nebėra“, – sako ji.

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FOTOGALERIJA. Savivaldos rinkimai

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Pašnekovės teigimu, dėl to savivaldos rinkimai gali būti ypač svarbūs, nes būtent vietos valdžia sprendžia daugybę kasdienių gyventojų klausimų.

„Kai Lietuvoje trūksta lyderystės, svarbesnį vaidmenį gali pradėti vaidinti rajonai. Nuo jų, nuo kaimo, vėl gali prasidėti augimas“, – teigia V. Lobačiuvienė.

Ji pabrėžia, kad ateinančiais metais svarbu vengti užsispyrimo, ypač politikoje, ir sprendimus priimti galvojant ne vien apie asmeninius interesus.

Pažymėtina, kad tai pašnekovės astrologinėmis ir asmeninėmis įžvalgomis paremtos prognozės, o ne moksliškai patvirtinti ateities įvykiai.

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