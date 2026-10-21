Valstybės ir savivaldybių pajamos šiemet augo 8,6 proc.

Į valstybės biudžetą surinkta 12,94 mlrd. eurų pajamų – 8,4 proc. daugiau nei pernai, arba 74,7 proc. metinio pajamų plano (17,31 mlrd. eurų).
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FOTOGALERIJA. Seimui pristatytas 2027-ųjų šalies biudžeto projektas
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Valstybės ir savivaldybių biudžetai (be ES ir kitos finansinės paramos) pe 9 šių metų mėnesius gavo 16,34 mlrd. eurų pajamų – 8,6 proc. daugiau nei tuo pat laiku pernai, skelbia Finansų ministerija.
Valstybės ir savivaldybių biudžetai (be ES ir kitos finansinės paramos) pe 9 šių metų mėnesius gavo 16,34 mlrd. eurų pajamų – 8,6 proc. daugiau nei tuo pat laiku pernai, skelbia Finansų ministerija.
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