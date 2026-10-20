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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kultūros įstaigos galėtų tapti GPM paramos gavėjomis: Seimas svarsto įstatymo pataisas

2026-10-20 18:22 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-20 18:22
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seimas imasi svarstyti įstatymo pataisas, siūlančias numatyti galimybę gyventojams skirti kultūros įstaigoms dalį – iki 1,2 proc. – gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

Lietuvos valstybės biudžetas, pinigai (nuotr. ELTA / Josvydo Elinsko)
GALERIJA (5)

Seimas imasi svarstyti įstatymo pataisas, siūlančias numatyti galimybę gyventojams skirti kultūros įstaigoms dalį – iki 1,2 proc. – gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

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Už tai numatančias Labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kurias antradienį pateikė Seimo narė socialdemokratė Ingrida Braziulienė, po pateikimo balsavo 37 parlamentarai, 11 buvo prieš, 25 susilaikė. Projektą svarstys parlamento Biudžeto ir finansų komitetas, o Seimas vėl jo imsis gruodžio 17 d. 

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Parlamentarė I. Braziulienė tikisi, kad į paramos gavėjų ratą įtraukus kultūros įstaigas, joms bus sudarytos palankesnės sąlygos organizuoti renginius, puoselėti kultūros tradicijas ir  įgyvendinti kultūrinius projektus. 

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

„Siūlomas teisinis reguliavimas sudarys galimybes kultūros įstaigoms gauti paramą, skatins gyventojų, verslo ir kitų rėmėjų įsitraukimą į kultūros veiklų finansavimą bei prisidės prie kultūros prieinamumo visoje Lietuvoje“, – dokumento aiškinamajame rašte pažymi I. Braziulienė. 

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Pagal galiojantį įstatymą, iki 1,2 proc. GPM gali gauti tik nevyriausybinės organizacijos, iki 0, 6 proc. –  profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai.

Nuo 2027 d. sausio 1 d. įsigalios Seimo dar pavasarį priimtos įstatymo pataisos, suteikusios galimybę į GPM paramą pretenduoti valstybinėms ir savivaldybių mokykloms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir religiniams centrams,  daugiabučių gyvenamųjų namų ir sodininkų bendrijoms. 

Jei Seimas pritartų I. Braziulienės iniciatyvai, nuo kitų metų šį paramos gavėjų sąrašą papildytų ir kultūros įstaigos. 

indeliai.lt

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