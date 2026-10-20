Seimas inicijuoja pakeitimus: sieks paštomatų prieinamumo asmenims su negalia

Tai numatančias Pašto bei Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymų pataisas antradienį po pateikimo palaikė 72 Seimo nariai, 1 buvo prieš, 8 susilaikė.
Šį Seimo nario socialdemokrato Dariaus Rasmislevičiaus inicijuotą projektą svarstys Ekonomikos ir inovacijų, Socialinių reikalų ir darbo, Žmogaus teisių komitetai. Į plenarinę salę įstatymo pataisos vėl turėtų sugrįžti gruodžio 17 d.
Priėmus siūlomus pakeitimus, siuntos nebūtų automatiškai nukreipiamos į asmenims su negalia neprieinamus paštomatus ar neprieinamo aukščio skyrelius.
Jei Seimas pritartų, įstatymas užtikrintų, kad pašto siunta būtų pristatyta į pasirinktą prieinamą siuntos atsiėmimo vietą ar siuntos skyrelį. Jei dėl objektyvių techninių priežasčių nebūtų galimybės to įvykdyti, pašto paslaugos teikėjas privalėtų apie tai informuoti siuntos gavėją ir sudaryti galimybę pasirinkti kitą prieinamą siuntos atsiėmimo vietą arba kitą jo pristatymo būdą.
Įstatymo pataisas parengęs D. Razmislevičius pastebi, kad šiuo metu daliai asmenų su negalia naudotis paštomatais yra sudėtinga.
„Viena pagrindinių priežasčių yra tai, kad siuntos gali būti paskiriamos į įvairiame aukštyje esančius paštomato skyrelius. Dėl to neįgaliojo vežimėliu judantys asmenys dažnai neturi galimybės savarankiškai atsiimti siuntos. Tokie sunkumai aktualūs ir žemo ūgio asmenims, vyresnio amžiaus žmonėms, gyventojams, turintiems judėjimo ar kitų fizinių sutrikimų“, – sako D. Razmislevičius.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, atlikusi paštomatų prieinamumo vertinimą, anot jo, konstatavo, kad kai kurių paštomatų naudojimo sąlygos nėra pakankamai pritaikytos asmenims su negalia.
Kaip primena ELTA, Lygių galimybių įstatyme nustatyta pareiga prekių pardavėjams, gamintojams ir paslaugų teikėjams imtis būtinų priemonių, kad asmenims su negalia būtų užtikrinta galimybė gauti tokias pačias paslaugas kaip ir kitiems asmenims.
Šiuo metu Lietuvos teisės aktuose nereglamentuojamas paštomatų pritaikymas asmenims su negalia.