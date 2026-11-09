„Fenerbahče“ nebereikalingas Silva papildys „Partizan“ gretas

„Eurohoops“ skelbia, kad 30 metų 203 cm ūgio Chrisas Silva papildys Belgrado „Partizan“ gretas, kur per mėnesį uždirbs po 100 tūkstančių JAV dolerių.
Praėjusio sezono eigoje „Fenerbahče“ papildęs amerikietis iškrito iš rotacijos, o nebereikalingas tapo po to, kai atvyko Dwightas Powellas. Šaras dar turi dispozicijoje Marcusą Binghamą bei Sertačą Šanlį, o centru pažaidžia ir Nicolo Melli.
Ch.Silva šiame Eurolygos sezone ant parketo pasirodė 4 rungtynėse ir per 6 minutes įmesdavo 1,8 taško, atkovodavo 1,2 kamuolio bei rinkdavo -1,2 naudingumo balo.
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