43-ejų Huertas po septynerių metų pertraukos grįš į Eurolygą

Chema de Lucasas skelbia, kad 43 metų 190 cm ūgio Marcelinho Huertas prisijungs prie Eurolygos klubo, taip sugrįždamas į pajėgiausią Senojo žemyno turnyrą po 7 metų pertraukos.
Eurolygoje įžaidėjas yra praleidęs 9 sezonus ir sužaidęs 228 mačus. Pastarąjį kartą jis šiame turnyre žaidė 2018–2019 m. sezone Vitorijos klube.
M.Huertas nuo 2019 m. gynė Tenerifės „La Laguna“ garbę. Šiame sezone Europos taurėje per 18 minučių įmesdavo po 8 taškus, atkovodavo 1,5 kamuolio, atlikdavo po 5 rezultatyvius perdavimus ir rinkdavo 7,3 naudingumo balo.
ÚLTIMA HORA: Marcelinho Huertas, preparado para volver a la Euroliga para jugar con Dubai Basketball reencontrándose con Xavi Pascual. Dejará La Laguna Tenerife. BREAKING: Marcelinho Huertas is set to sign with Dubai Basketball.— Chema de Lucas (@chemadelucas) November 9, 2026
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