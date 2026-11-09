Punteris dėl kulkšnies traumos „Barcelona“ nepadės apie šešias savaites

„Eurohoops“ praneša, kad kulkšnies traumą rungtynėse su Lugo „Breogan“ patyręs amerikietis nerungtyniaus apie šešias savaites.
Eurolygoje 33 metų 193 cm ūgio gynėjas per 24 minutes pelno 15,9 taško, atkovoja po 2 kamuolius, atlieka 2,4 rezultatyvaus perdavimo ir renka 14,8 naudingumo balo.
Tuo metu čiurnos traumą patyręs Tosanas Evbuomwanas nerungtyniaus tris savaites.
25-erių britas Eurolygoje per 16 minučių renka 5 taškų, 4,3 atkovoto kamuolio ir 6,1 naudingumo balo statistiką.
Artimiausias rungtynes katalonų klubas penktadienį žais išvykoje su Aėnų „Panathinaikos“ krepšininkais.
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