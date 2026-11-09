Eurolygos franšizėmis turėtų tapti „Valencia“, „Paris“, „Dubai“, „Maxima“, „Hapoel“ ir PAOK

„Gazzetta dello Sport“ skelbia, kad šalia 13 dabartinių franšizių prisijungs 6 klubai, o dar keturiems bus suteiktos trejų metų licencijos.
Pranešama, kad naujomis Eurolygos franšizėmis turėtų tapti Valensijos „Valencia“, Paryžiaus „Paris“, Dubajaus „Dubai“, Romos „Maxima“, Tel Avivo „Hapoel“ ir Salonikų PAOK.
Tuo metų trejų metų licencijas gaus Belgrado „Crvena Zvezda“ ir „Partizan“, taip pat Neapolio „Napoli“ ir Bolonijos „Virtus“.
Tai reiškia, kad yra aiškūs 22 iš 24 lygos dalyvių artėjančiame sezone. Likę dalyviai turėtų paaiškėti per Europos taurę.
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