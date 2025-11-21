Vyriausioji Lietuvos ragana Vilija Lobačiuvienė: apie magiją, skeptikus ir realybės šou

Jūs esate vadinama vyriausiąja Lietuvos ragana. Kaip atsirado šis titulas?
Aš pati savęs taip nepavadinau. 1996 m. man pasiūlė šį titulą kaip savotišką žaidimo formą. Nuo 1992 m. įkūriau pirmąją Lietuvoje netradicinės ir liaudies medicinos sąjungą. Viskas prasidėjo nuo paskaitų, kursų, judėjimo, kuris skatino kalbėti apie alternatyvius dalykus. Tuo metu tai buvo rizikinga – tarybiniais laikais tokie dalykai buvo draudžiami, galėjai netekti darbo, būti pripažintas už visuomenės ribų.
Vėliau atsirado daugiau mokyklų, žmonės drąsiau kalbėjo viešai. Aš likau prie ekstrasensorikos, hipnozės, manualinės terapijos – tai mane labiausiai traukė. Kai subūriau savo mokyklą, mokiniai per šabašą (aut. past. „raganų sueiga“) mane „vainikavo“ ir pavadino vyriausiąja Lietuvos ragana. Taip ir liko.
Jau daugiau nei 40 metų tyrinėjate liaudies magiją. Kaip keitėsi visuomenės požiūris per šį laikotarpį?
Požiūris keitėsi labai. Anksčiau tai buvo tabu, pavojinga, o dabar – madinga. Holistinė medicina, energetika, ritualai šiandien nebėra paslaptis. Tačiau kartu atsirado daug paviršutiniškumo – žmonės kartais tiki bet kuo, net ir kas pavojinga. Kai kurie atsisako medicinos, bando gydytis beržo grybais ar įvairiais haliucinogenais, tiki, kad tai pakeis jų likimus. Tai pavojinga. Aš visada sakau: žmogus neturi prarasti sveiko proto.
Kaip reaguojate į skeptikus, kurie sako, kad visa tai tik iliuzija?
Skeptikai man patinka labiau nei lengvatikiai. Jei žmogus netiki – puiku, nereikia su juo ginčytis. Blogiau, kai žmonės aklai tiki ir atsisako net ir medicinos, bando gydytis pavojingais dalykais. Aš mokau ne bėgti nuo realybės, o ją pažinti ir kontroliuoti. Skeptikas bent jau remiasi logika, o lengvatikis gali pakenkti sau ir kitiems.
Ar turite savo ritualus? Kas jus labiausiai traukia šiame pasaulyje?
Mane labiausiai traukia žmonių energetika ir ekstrasensorika. Esu baigusi hipnozės mokymus, manualinę terapiją, masažo kursus. Tai padeda išlaikyti fizinę formą ir dirbti su žmogaus kūnu. Ritualai yra, bet svarbiausia – sveikas protas. Aš vis sakau: ragana turi priartėti prie realybės, o ne nuo jos nutolti.
Kaip vertinate realybės šou „Ekstrasensų iššūkis“?
Džiaugiuosi, kad atsirado drąsuolių kurti tokį projektą ir ypač dalyvauti jame. Lietuva maža, daug piktų žmonių, todėl nebuvo lengva. Užduotys buvo sudėtingos, bet pats projektas techniškai labai gerai padarytas – graži aplinka, spalvos, vedėjas (aut. past. Darius Petkevičius) subtilus. Laukiu pati kada galėsiu pamatyti.
Ar žiūrovai pamatys kažką, ko paprastai nemato?
Taip, pamatys tikrą gyvenimą. Nėra jokių slaptų instrukcijų, kaip naudotis magija – internetas pilnas „fake“ (aut. past.„netikros“) informacijos, bet čia viskas tikra. Žmonės dažnai bando pakenkti kitiems, pasiskaitę internete, bet šis šou parodo ir kitą pusę – atsakomybę bei žinias.
Ar buvo užduočių, kurios jus nustebino?
Buvo keletas labai sunkių užduočių. Viena – kai dalyviai turėjo rasti energetiškai pažeistas vietas žmogaus namuose. Po to jie grįžo labai sukrėsti, sakė, kad nenorėtų ten grįžti. Tai įrodo, kad užduotys tikrai nebuvo lengvos ar paprastos.
Ar tarp dalyvių buvo išskirtinių?
Taip. Kiekvienas turėjo savo stipriąsias puses. Įdomu stebėti, kaip jie sprendžia užduotis skirtingais būdais – vieni naudojo kortas, kiti svarelius, o vienas tiesiog atėjo ir iš karto pasakė teisingą atsakymą. Tai buvo įspūdinga.
Ar jums, kaip ekspertei, visada buvo aišku, ką jie daro?
Taip, nes dirbu šioje srityje daugiau nei 40 metų. Žinau daug metodų, mokau jų, bet pati atsirenku, kas man tinka. Žiūrovams kai kas gali atrodyti keista, bet man tai buvo viskas aišku.
Ką patartumėte žiūrovams prieš pradedant žiūrėti šou?
Žodis „šou“ čia labai svarbus. Jei esate skeptikas – pažiūrėkite bent dėl smalsumo. Projektas gražiai, kokybiškai padarytas, verta pamatyti. O jei išgirdote apie šią laidą – tai ne veltui. Galbūt jums reikia kažko, ką ji duos. Net jei liksite skeptiku, gausite bent vieną naudingą mintį. Tai nėra kažkas virš gyvenimo – tai gyvenimo dalis... Žmonės tikėkite stebuklais, bet nenustokite tikėti ir savimi!
Realybės šou „Ekstrasensų iššūkio“ metu pirmąkart Lietuvoje ekstrasensai buvo filmuojami 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tad jų tyrinėjimus ir darbo detales žiūrovai pamatys be jokių uždangų ir paslėptų kadrų. Sapnai, dvasių pasaulis, šeštasis jausmas ir užkeikimai – tai tik dalis paslaptingų reiškinių, kurių mokslas paaiškinti negali. Tačiau tikima, kad dalis žmonių turi ypatingus pojūčius ir mato daugiau nei kiti. Šeši tokie dalyviai apsigyveno istoriniame Taujėnų dvare. Čia jie pasiners į tamsiausias Lietuvos paslaptis ir atliks neįtikėtinas užduotis, kurios nustebins net didžiausius skeptikus.
Intriguojantis mistiškas realybės šou „Ekstrasensų iššūkis“ – tik per „Go3” televiziją.
