Mistika atvirai: prasideda unikalus realybės šou „Ekstrasensų iššūkis“

Net 8 savaites iš eilės „Go3” televizijos žiūrovams bus pateikiamas kraują stingdantis „Ekstrasensų iššūkio“ turinys. Pirmadieniais lauks naujos serijos anonsas ir karštos naujienos. Antradieniais bus dar daugiau karštų naujienų. Pagrindines laidas bus galima pamatyti antradieniais, o dalyvių gyvenimą 24/7 be cenzūros, galima bus stebėti trečiadienį ir ketvirtadienį specialiose transliacijose.
„Su „Ekstrasensų iššūkiu“ norėjome išeiti iš įprasto realybės šou rėmų. Tai projektas, kuriame mistika dera su psichologija, o tikrumas – su įtampa. Pirmą kartą Lietuvoje ekstrasensų darbas ir kasdienybė filmuojami 24/7, todėl žiūrovai pamatys jų pasaulį be filtrų ir uždangų. Tai ambicingas eksperimentas, išbandantis tiek dalyvių, tiek kūrybinės komandos galimybių ribas, “ – teigia „Go3“ turinio vadovas Justinas Docka.
Realybės šou „Ekstrasensų iššūkis“ dalyviai
Diana – galinga jėga valdanti anapusines erdves. Iš pirmo žvilgsnio atrodanti rami ir santūri, moteris geba kalbėtis su dvasinėmis esybėmis tarsi su senais pažįstamais. Jos ritualai – stiprūs, mistiški ir neretai gąsdinantys net aplinkinius. Ji tiki, kad žmogaus likimą lemia ne atsitiktinumai, o sielų sutartys. Diana atėjo čia ne bandyti, o nugalėti – ir jos žvilgsnyje tą jaučia visi.
Modestas – racionalus magijos skeptikas, kuris tiki tik tuo, ką pats patiria. Jis mąstytojas, mėgstantis ieškoti loginio pagrindo net ten, kur veikia pasąmonės jėgos. Jo ekstrasensoriniai pojūčiai remiasi intuicija, filosofija ir gyvenimo patirtimi. Modestas dažnai būna tylus, bet kai kalba – pasako esmę. Jis tampa tiltu tarp žemiško proto ir dvasinių paslapčių.
Gabrielė – jauniausia, bet viena jautriausių šio projekto dalyvių. Ji dirba su kortomis, simboliais ir sapnų pasauliu, kuriame mato daugiau nei kiti. Gabrielės stiprybė – empatija ir gebėjimas pajausti žmogaus sielos būseną dar prieš jam prabilus. Jos kelias į ezoteriką – tai kelionė į save, į norą padėti kitiems išgirsti tylą savo viduje.
Rasa – mistikė iš kito pasaulio. Ji pati sako esanti „žvaigždžių gyventoja“, bendraujanti su mirusiaisiais nuo vaikystės. Rasos santykis su anapusiniu pasauliu – natūralus, be baimės, bet kupinas pagarbos. Ji analizuoja energijas ne per taisykles, o per pojūtį – tarsi kalbėtų su visata, taip pat savo praktikoje remiasi kvantinės fizikos žiniomis. Rasa gali atrodyti ypač energinga, bet būtent tai ją daro autentiška ir nepaprastai stipria.
Dorota – šviesos ir tamsos derinys. Ji empatiška, jautri ir pozityvi, tačiau nebijanti pripažinti savo vidinių kovų. Kortos ir energijos jai – ne įrankis parodyti galią, o būdas padėti žmogui atpažinti save. Dorotos jėga slypi atvirume: ji nebijo kalbėti apie kitų priklausomybes, emocijas ar baimę suklysti. Ji spindi ne triukais, o sielas užburiančiu nuoširdumu.
Haroldas – klasikinės mokyklos ekstrasensas, kurio žinios remiasi senaisiais ritualais, stebėjimu ir intuicija. Jis nuo vaikystės jautė pasaulį kitaip – ugnies, gyvūnų ir žmonių energijomis. Haroldo stiprybė – aiškumas ir pasitikėjimas savo galia, net kai kiti dvejoja. Jis nevaidina, o tiesiog yra toks, koks gimė – mokytojas, mistikas, vedlys. Jo dalyvavimas čia – tarsi gyvas priminimas, kad tikra magija kyla iš paprastumo.
„Ekstrasensų iššūkio“ vedėju bus aktorius Darius Petkevičius, kuris taps tiltu tarp žiūrovų ir ekstrasensų pasaulio, išlaikydamas pusiausvyrą tarp tikėjimo ir abejonės. Dalyvius išvažiuojamosiose užduotyse vertins patys užduočių herojai, tačiau kiekvieną dieną jie susidurs ir su komisijos parengtais išbandymais. Šias užduotis stebės ir vertins keturi nepriekaištingos reputacijos ekspertai – ezoterikos, magijos ir energetikos srities profesionalai:
Vilija Lobačiovienė – vyriausioji Lietuvos ragana. Ji daugiau nei keturis dešimtmečius tyrinėja liaudies magiją, ritualus ir energetikos pusiausvyrą, rengia įvairius mokymus. Jos vardas tapo neatsiejamas nuo tradicinės magijos ir šiuolaikinės raganystės samplaikos Lietuvoje.
Andzej Kucinsky – erdvės energijų specialistas, astrologas, numerologas, tarologas, chirologas ir veidotyrininkas. Jis tiria mikro ir makroastralinius ryšius, pasitelkdamas sudėtingas sistemų interpretacijas ir simboliką. Jo požiūris į energetiką – kaip į kalbą tarp žmogaus kūno, sielos ir visatos.
Leopoldas Malinauskas – Okultinių mokslų centro vadovas, okultizmo, ritualistikos ir ezoterikos tyrinėtojas. Jis jungia akademinį požiūrį su dvasine praktika, skleisdamas žinias apie ritualų simboliką, energetinius sutarimus ir mistinius procesus.
Kęstutis Dubickas – parapsichologas, energetinių laukų tyrinėtojas ir centro „Lotoso Žiedas“ vadovas. Jis žinomas dėl savo gebėjimo analizuoti nematomų jėgų įtaką žmogaus psichikai, emocijoms ir kasdieniam gyvenimui, atskleidžiant nužiūrėjimų, prakeiksmų ar kitų nepaaiškinamų reiškinių šaltinius.
Komisijos sprendimai lems dalyvių likimus. Jų verdiktai bus atskleisti tik projekto pabaigoje.
Ar žiūrovų šeštasis jausmas pasiruošęs išbandymui? Nes ekstrasensų – jau laukia iššūkis.
