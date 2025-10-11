Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Neįtikėtini serialo „Velniai“ žvaigždės Dempsey faktai: nuo pykčio priepuolių ir santuokos su geriausio draugo mama

2025-10-11 12:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 12:33

Ruduo – idealus metas pradėti naują įtraukiantį serialą. O kad nereikėtų gaišti laiko varginantiems pasirinkimams, TV6 kanalas tuo pasirūpins už jus. Jau nuo šio šeštadienio pasiruoškite naujam topiniam serialui, kurio paslaptys, intrigos ir dramos užvaldys nuo pirmos sekundės. Pasiruoškite „Velniams“ kartu su garsiuoju Patricku Dempsey priešakyje!

Neįtikėtini serialo „Velniai“ žvaigždės P. Dempsey faktai (nuotr. Organizatorių)

Ruduo – idealus metas pradėti naują įtraukiantį serialą. O kad nereikėtų gaišti laiko varginantiems pasirinkimams, TV6 kanalas tuo pasirūpins už jus. Jau nuo šio šeštadienio pasiruoškite naujam topiniam serialui, kurio paslaptys, intrigos ir dramos užvaldys nuo pirmos sekundės. Pasiruoškite „Velniams“ kartu su garsiuoju Patricku Dempsey priešakyje!

REKLAMA
0

2008 m. finansų krizė paveikė visą Europą. Tačiau italas investicijų banko prekybos vadovas, pagrindinis serialo veikėjas Massimo Ruggero, iš spekuliacijų uždirba šimtus milijonų. O štai dabar jis tikisi už puikius rezultatus būti paaukštintas iki generalinio direktoriaus pavaduotojo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Deja, jo planui nelemta tapti realybe – ilgametis Massimo mentorius Dominicas Morganas (aktorius Patrickas Dempsey) šioms pareigoms pasirenka kitą kandidatą. Svajonių pareigas užima bankininkas Edvardas Stiuartas. Massimo negali visko taip palikti – vyras įsitikinęs, kad dėl tokio netikėto sprendimo kaltas jo reputacijai pakenkęs skandalas, į kurį įsimaišiusi ir jo paties žmona.

REKLAMA
REKLAMA

Massimo įsitikinęs, kad visa tai buvo surežisuota tyčia, tačiau viskas jau netrukus pasisuka netikėta linkme. Kai keistomis aplinkybėmis netikėtai miršta naujai paskirtas direktoriaus pavaduotojas Edvardas, Massimo supranta, kad ne tik jo karjera, bet ir gyvybė yra tik kažkokio slapto plano dalis.

REKLAMA

Jis privalo išsiaiškinti, kas slypi už rezgamų sąmokslo voratinklių. Tik ar jam pavyks?

O kol iki serialo premjeros dar liko kelios akimirkos, kviečiame pasitikrinti, ar tikrai žinote visus faktus apie garsųjį aktorių P. Dempsey?

1. Jį visame pasaulyje išgarsino serialas „Grey Anatomija“, tačiau gyvybes jis linkęs gelbėti ne tik ekrane. Užsienio žiniasklaidoje teigiama, kad P. Dempsey kartą padėjo paaugliui, kuris savo automobiliu įvažiavo į aktoriaus nuosavybę.

REKLAMA
REKLAMA

2. Aktoriui dar vaikystėje nustatyta disleksija, tačiau tai jam nesutrukdė tapti aktoriumi. Netgi priešingai – jis ėmė ieškoti kūrybingų sprendimų, kurie leistų įsigilinti į scenarijų. O užsienio žiniasklaidai jis yra atskleidęs, kad netgi turėjo trenerį – žmogų, kuris reikiamą tekstą jam perskaitydavo.

3. Pirmąją savo žmoną aktorius vedė būdamas vos 21-erių. Tačiau dar įdomiau tai, kad ji buvo jo… geriausio draugo motina! Pirmoji aktoriaus žmona Rocky Parker buvo už jį vyresnė net 27 metais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

4. Neįtikėtina, tačiau mėgstamiausias aktoriaus hobis yra… žongliravimas! Aktorius netgi yra užėmęs trečiąją vietą Nacionaliniame žonglierių konkurse. Neverta stebėtis, jog kadaise jis svarstė apie galimybę tapti šios srities profesionalu. Žinoma, tą ne kartą įvairiuose filmuose yra matę ir P. Dempsey gerbėjai.

REKLAMA

5. Aktorius ne tik dievina senovinius automobilius, bet ir juos kolekcionuoja. Kalbama, kad kartą jis yra išleidęs visą savo algą 1963 m. „Ferrari“ automobiliui. Negana to, jis ir pats dalyvauja lenktynėse!

6. Vieni kenčia nuo žvaigždžių ligos, o štai P. Dempsey savo karjeros pradžioje susidūrė su kiek kitokiu reiškiniu. Teigiama, kad jį buvo užvaldę didžiuliai pykčio priepuoliai…

TV6 kanalo topinis serialas „Velniai“ – kiekvieną šeštadienį, 22 val!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų