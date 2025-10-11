Neįtikėtini serialo „Velniai“ žvaigždės Dempsey faktai: nuo pykčio priepuolių ir santuokos su geriausio draugo mama

2008 m. finansų krizė paveikė visą Europą. Tačiau italas investicijų banko prekybos vadovas, pagrindinis serialo veikėjas Massimo Ruggero, iš spekuliacijų uždirba šimtus milijonų. O štai dabar jis tikisi už puikius rezultatus būti paaukštintas iki generalinio direktoriaus pavaduotojo.
Deja, jo planui nelemta tapti realybe – ilgametis Massimo mentorius Dominicas Morganas (aktorius Patrickas Dempsey) šioms pareigoms pasirenka kitą kandidatą. Svajonių pareigas užima bankininkas Edvardas Stiuartas. Massimo negali visko taip palikti – vyras įsitikinęs, kad dėl tokio netikėto sprendimo kaltas jo reputacijai pakenkęs skandalas, į kurį įsimaišiusi ir jo paties žmona.
Massimo įsitikinęs, kad visa tai buvo surežisuota tyčia, tačiau viskas jau netrukus pasisuka netikėta linkme. Kai keistomis aplinkybėmis netikėtai miršta naujai paskirtas direktoriaus pavaduotojas Edvardas, Massimo supranta, kad ne tik jo karjera, bet ir gyvybė yra tik kažkokio slapto plano dalis.
Jis privalo išsiaiškinti, kas slypi už rezgamų sąmokslo voratinklių. Tik ar jam pavyks?
O kol iki serialo premjeros dar liko kelios akimirkos, kviečiame pasitikrinti, ar tikrai žinote visus faktus apie garsųjį aktorių P. Dempsey?
1. Jį visame pasaulyje išgarsino serialas „Grey Anatomija“, tačiau gyvybes jis linkęs gelbėti ne tik ekrane. Užsienio žiniasklaidoje teigiama, kad P. Dempsey kartą padėjo paaugliui, kuris savo automobiliu įvažiavo į aktoriaus nuosavybę.
2. Aktoriui dar vaikystėje nustatyta disleksija, tačiau tai jam nesutrukdė tapti aktoriumi. Netgi priešingai – jis ėmė ieškoti kūrybingų sprendimų, kurie leistų įsigilinti į scenarijų. O užsienio žiniasklaidai jis yra atskleidęs, kad netgi turėjo trenerį – žmogų, kuris reikiamą tekstą jam perskaitydavo.
3. Pirmąją savo žmoną aktorius vedė būdamas vos 21-erių. Tačiau dar įdomiau tai, kad ji buvo jo… geriausio draugo motina! Pirmoji aktoriaus žmona Rocky Parker buvo už jį vyresnė net 27 metais.
4. Neįtikėtina, tačiau mėgstamiausias aktoriaus hobis yra… žongliravimas! Aktorius netgi yra užėmęs trečiąją vietą Nacionaliniame žonglierių konkurse. Neverta stebėtis, jog kadaise jis svarstė apie galimybę tapti šios srities profesionalu. Žinoma, tą ne kartą įvairiuose filmuose yra matę ir P. Dempsey gerbėjai.
5. Aktorius ne tik dievina senovinius automobilius, bet ir juos kolekcionuoja. Kalbama, kad kartą jis yra išleidęs visą savo algą 1963 m. „Ferrari“ automobiliui. Negana to, jis ir pats dalyvauja lenktynėse!
6. Vieni kenčia nuo žvaigždžių ligos, o štai P. Dempsey savo karjeros pradžioje susidūrė su kiek kitokiu reiškiniu. Teigiama, kad jį buvo užvaldę didžiuliai pykčio priepuoliai…
