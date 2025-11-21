 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Pasisakyk

Lietuvą sukrėtus naujagimio paėmimo dramai – atviras 3 vaikų mamos laiškas: „Turime nustoti“

2025-11-21 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 16:15

„Esu trijų vaikų mama ir norėčiau viešai pasidalinti savo nuomone apie neseniai viešumon iškilusį atvejį, kai iš šeimos gimdymo įstaigoje buvo paimtas naujagimis“, – rašo naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi skaitytoja.

Asociatyvi šeimos nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

11

Mano vertinimu, šis atvejis – lyg refleksas mūsų visuomenėje: kai mums svarbu greitas kaltinimas, vienas šauksmas sufleruoja visiems ir mes tampame „avių banda“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turime nustoti“

Mano nuomonė apie pastarųjų dienų įvykį Lietuvoje.

Aš galvoju, kad Lietuva kartais tampa avių banda. Užtenka, kad vienas žmogus rėktų, jog „institucijos blogos“, ir staiga visi puola, degina ant laužo, teisia, net neišklausę visos istorijos. Tai primena senus laikus, kai užtekdavo kažkam sušukti „ragana!“ ir minia bėgo linčiuoti.

Bet noriu priminti kitus įvykius. Prieš kelerius metus mama su naujagimiu nušoko nuo tilto. Tada visi rėkė: „Kur buvo tarnybos? Kodėl niekas nepastebėjo? Kodėl vaiką neatėmė?“

Arba kai mama paskandino savo vaikus upėje – vėl tas pats: „Kodėl niekas nepaėmė? Kodėl neapsaugojo?“

O dabar – kai paima vaiką norėdami jį apsaugoti – tie patys žmonės rėkia, kad institucijos blogos. Mamai ir tėvui niekas netrukdė matytis, bendrauti, atsigauti po gimdymo, bendradarbiauti. Bet jie pasirinko matyti pagalbą kaip priešus. Ir laužo sukurta drama kuria tik dar didesnę žalą.

Kalba, kad vaikui padaryta trauma. Bet sovietmečiu naujagimiai būdavo atskirti nuo motinų savaitėms. Atnešdavo tik pamaitinti – ir viskas.

Ir mes, gimę tais laikais, kažkaip užaugome. Nebuvome traumuoti. Mamos pailsėdavo, atsigaudavo, o medikai pasirūpindavo, kad vaikai būtų sotūs ir sveiki.

Man skaudu matyti, kaip šiandien supriešinama visuomenė.

Aš gimdžiau jauna – 20 metų. Ir ligoninėje girdėjau, kaip vyresnė moteris rėkė ant savo ką tik gimusio kūdikio. Aš buvau šokiruota. Bet dabar galvoju: gal tai moteriai tiesiog reikėjo pagalbos? Gal ji buvo pavargusi, išsekusi, apimta emocijų ar depresijos?

Mes turime nustoti vieninti žmones prieš žmones.

Turime padėti mamoms.

Turime gerbti medikus ir socialinių tarnybų darbuotojus.

Nedarykime iš jų demonų – jie dažnai tyliai gelbsti gyvybes. Jei mes juos užsipulsime, jie vėl tylės ir bijos įsikišti. O tada turėsime dar vieną tragediją, kaip jau turėjome ne kartą.

Nebūkime avių banda. Įjunkime sveiką protą. Nepasiduokime negatyvui ir kiršinimui.

Jeigu galima išgelbėti bent vieną mažą angelėlį – tai ir darykime. Nes kartais gali būti per vėlu.

Pagarbiai

Trijų vaikų mama

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Tai
Tai
2025-11-21 16:22
Kas tau sumokėjo už šitą straipsnį
Atsakyti
.
.
2025-11-21 16:36
DIIDEELIIS skirtumas pone 3-jų vaikų motina (o mylite juos?!), nes straipsnyje nematėme. Tai tikrai buvo tos žiaurios istorijos, bet jos skiriasi nuo šių dienų tuo, kad tie vaikai (labai gaila!!!), buvo pas motinas po x mėnesių ir net metų. O šis MAŽIŪKAS gulėjo/buvo ligoninėje, kaip ir jo mama! KAS GALĖJO BŪTI BLOGO LIGONINĖJ?!!! O jei blogai ir nesaugu ligoninėj, tai prie ko mažylis ir jo tėvai? Tada, galimai, reik uždaryt tokią ligoninę....
Atsakyti
Geras straipsnis
Geras straipsnis
2025-11-21 16:20
Tik nepastebėjau, kurioje vietoje įdėtas užsakymo numeris parodantis, kad straipsnis apmokėtas. Čia iš vaiko teisių kontoros viešinimo biudžeto ar iš kokio nors fondo fonduko?:):)
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
