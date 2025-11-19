Aiškėja daugiau detalių, kodėl iš mamos ligoninėje paimtas 5 dienų naujagimis – štai kas nutiko

Aiškinama, kad tokie sprendimai priimami, kai nėra jokių kitų galimybių apsaugoti naujagimį arba tėvai nesutinka su siūlomais sprendimais. Nuvilnijo didžiulė diskusijų banga. Vieni įsitikinę, kad taip naujagimis bus apsaugotas, kiti – kad naudojamos perteklinės priemonės, kad vaikui visuomet geriausia likti su tėvais. Kas čia nutiko? Kodėl Klaipėdoje iš mamos paimtas naujagimis?
Pasak Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Skuodienės, lapkričio 10 d. Klaipėdos ligoninė pranešė apie sudėtingą mamos ir kūdikio situaciją, todėl medikai paprašė institucijų įvertinti galimybes ir užtikrinti vaiko saugumą.
„Iš Klaipėdos ligoninės pirmadienį, lapkričio 10 d., buvo gautas pranešimas dėl mamos situacijos, dėl vaikelio situacijos ir dėl jo sudėtingumo. Medikai paprašė imtis priemonių, kažkokių veiksmų, kad įvertintų visas galimybes ir užtikrinti vaikui saugumą“, – apie tai buvo kalbama „Žinių radijo“ laidoje „Aktualusis interviu“ kalbėjo I. Skuodienė.
Tarnybos vadovė pabrėžė, kad Vaiko teisių tarnyba įvykio dieną (penktadienį) dirbo jau penkias dienas po pranešimo, tačiau penktadienį situacija pasikeitė. Po konflikto ligoninėje teko iškviesti policiją bei Vaikų teisių tarnybą.
„Kolegos gavo informaciją, buvom susitikę ir su mama, lankėmės ir jos namuose <...> ir penktadienį po pietų ta situacija įvyko, kuri buvo vieša. Įvyko konfliktas ligoninėje dėl vaikelio paėmimo iš ligoninės. Iki tol vaikelis gulėjo reanimacijoje.
Ligoninė kvietė policiją, buvo kviestos vaikų teisės“, – kalbėjo I. Skuodienė.
Nėra siekiama atskirti kūdikio nuo mamos
Anot specialistės, situacija yra ypatinga, institucijos nesiekia atskirti kūdikio nuo mamos, o tik laikinai užtikrinti vaikui saugią aplinką ir padėti mamai, kad kūdikis kuo greičiau galėtų būti su ja.
„Tai yra tikrai išskirtinė situacija turbūt mano darbo metu <...> taip terminais [kalbant –], tas vaikas nėra paimtas vaikas, nes mes į teismą nesikreipiame. Tikslas yra padėti mamai, kad kūdikis greičiau būtų su mama bei būtų užtikrinta saugi aplinka“, – pasikartojo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė.
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro direktorė daktarė Dalia Puidokienė pabrėžė, kad atskyrimas yra lengviausias, bet žalingas sprendimas, kuris tik pagilina problemą ir palieka pėdsaką vaiko gyvenime.
„Juk tas pirmas ryšys, pirmas kontaktas su mama yra svarbus. Atskirti yra lengviausias, ko gero, būdas. Tarsi mes problemą išsprendžiame, bet neišsprendžiame.
Manau, kad tas problemas dar labiau tik pagiliname, nes vaiko visas gyvenimas yra priešakyje, ir [nuo šio įvykio – red. pastaba] priklausys, kaip jis bręs“, – komentavo ji.
Kritikuojamas toks mamos ir kūdikio atskyrimas
D. Puidokienė kritikavo patį atskyrimo procesą, matytą vaizdo įraše, ir siūlė alternatyvą – teikti pagalbą kartu, neatskiriant mamos nuo kūdikio.
„Gal buvo galima surasti tinkamus kažkokius darbuotojus, kurie buvo ten ligoninėje ir neatskirti mamos nuo vaiko, nes tai yra ir maitinimo klausimas, ir vaiko ryšio nepraradimo klausimas“, – akcentavo Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro direktorė daktarė.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas iš vienos Klaipėdos ligoninės, kur esą su policijos pareigūnų pagalba vaiko teisių apsaugos atstovai paima neseniai gimusį naujagimį.
Kaip teigia, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė, kad ši situacija yra išskirtinė ir pabrėžė, kad vaiko perkėlimas iš šeimos galimas tik tais atvejais, kai iškyla reali grėsmė vaiko sveikatai, saugumui ar net gyvybei.
Situacija išskirtinė
Kaip naujienų portalui tv3.lt komentavo Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė, paimtas kūdikis yra itin jauno amžiaus.
„Situacija išties yra jautri ir išskirtinė. Kūdikis, kuriam reikia užtikrinti saugumą yra itin jauno amžiaus, tad labai svarbu, kad juo būtų tinkamai pasirūpinta, atliepti jo fiziniai ir emociniai poreikiai.
Vaiko teisių gynėjų tikslas, kad ne tik, kad visais vaiko poreikiais būtų tinkamai pasirūpinta, bet ir kad jis galėtų augti su savo tėvais.
Sprendimas dėl vaiko perkėlimo iš šeimos į saugią aplinką gali būti priimamas tik tais atvejais, kai visiškai nėra kitų galimybių jį apsaugoti arba tėvai nesutinka su kitais siūlomais sprendimais“, – nurodė G. Noliūtė.
