Keistas 61-erių radviliškiečio elgesys žmonai užminė mįslę: tai, kas vyko po to, palieka be žodžių

Bendromis reanimatologų, pulmonologo ir krūtinės chirurgo pastangomis pavyko sukurti sėkmės istoriją, kurią lėmė laiku diagnozuota patologija, greitas taktikos pasirinkimas, tarpdisciplininis bendradarbiavimas su chirurgais bei atlikta aukščiausio lygio procedūra – trachėjos bužavimas, naudojant elektrokaustiką.
Sėkmingai įveiktos ir gydymo metu kilusios bei kasdien gyvybei pavojų kėlusios infekcijos: atstatyta inkstų bei širdies funkcija, įveiktas plaučių uždegimas ir sepsis, rašoma Respublikinės Šiaulių ligoninės pranešime.
Laimė matyti gyvą
Ketvirtą mėnesį po gydymo radviliškietis Arūnas Arbatauskis jaučiasi pažengęs į gerą pusę: valgyti jau gali įprastą maistą, kvėpuoja pats. Žmogus supranta, kad pasekmės liks visam gyvenimui, tačiau ir jis, ir žmona Laimutė Arbatauskienė labai dėkingi Respublikinės Šiaulių ligoninės medikams, suteikusiems antrą šansą gyventi visavertį gyvenimą.
To, kas nutiko Arūnui, šeimai nepavyko išsiaiškinti, nes jis pats nieko neprisimena. Birželio 24-ąją žmona pastebėjo keistą vyro elgesį: vaikščiojo keistai ištempęs kaklą, pradėjo dusti.
Kitą rytą ėmė griuvinėti, nebeprakalbėjo ir žmona nusprendė kviesti greitąją medicinos pagalbą, kuri nuvežė į Radviliškio ligoninę, kur, suteikus reikiamą pagalbą, buvo paguldytas į Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių vienuolikai parų.
Nei dienos nesitraukdama nuo sergančio vyro Laimutė jau žinojo, kad jo gerklė, pasak medikų, „kaip košė“, ir buvo susitaikiusi su liūdniausia prognoze: „Niekada kaip žmogus nebevalgys, pats nebekvėpuos“.
Dėl išgerto nežinomos kilmės alkoholio surogato, sutrikdžiusio kvėpavimą, Radviliškio ligoninėje skubiai atlikta tracheostomija, dėl viršutinių kvėpavimo takų nepraeinamumo, vadinamosios gerklų edemos su stridoru – papildomu garsu, įkvepiant orą.
Progresavo kvėpavimo nepakankamumas. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje praleidęs vienuolika parų komos būklės pacientas pervežtas į Respublikinę Šiaulių ligoninę.
„Visur važiavau kartu su juo“, – tris mėnesius trukusio vyro gydymo istorijos Laimutė be jaudulio iki šiol negali prisiminti. Ilgai gydytojai apie rytojų artimiesiems net nekalbėjo, komentuodavo tik šiandienos būklę.
„Kai pradėjo po truputį gerėti ir pats prašyti valgyti, buvo labai didelė laimė“, – sako moteris. Abu sutuoktiniai nepaprastai dėkingi Respublikinės Šiaulių ligoninės pulmonologui Justui Lideikiui ir krūtinės chirurgui Pauliui Radziminskui, ne tik išgelbėjusiems gyvybę, bet ir grąžinusiems gyvenimo kokybę.
Būklė nuolat kito
Liepos 8 dieną, pacientą Arūną Arbatauskį atvežus į Respublikinės Šiaulių ligoninės Chirurgijos reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių, Pulmonologijos skyriaus vedėjas gydytojas pulmonologas Justas Lideikis iškviestas konsultuoti pacientą ir įvertinti kvėpavimo takus dėl nudegimo po alkoholio surogato vartojimo.
Diagnozei nustatyti buvo atlikta bronchoskopija ir pro tracheostomą, ir pro nosį. Pirmosios bronchoskopijos metu buvo nustatyta, kad kvėpavimo funkcijos nepakankamumo priežastis yra audinių edema ir trachėjos vientisumo pažeidimas žemiau balso plyšio.
Žemiau tracheostomos kvėpavimo takų nudegimo požymių nebuvo. Rekomenduotas konservatyvus gydymas ir pacientas stabilios būklės pervežtas į Pulmonologijos skyrių, esantį Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje.
Paciento būklė vėl keitėsi ir paskirta antra bronchoskopija. Video bronchoskopijos metu aptiktos kremzlinės atplaišos, sukėlusios ne tik audinių edemą, bet ir obturavusios trachėjos spindį. Kremzlinės atplaišos buvo pašalintos, spindis atlaisvėjo. Pašalinta ir tracheostoma, tad kvėpavimas tapo laisvas.
Gydymo eigoje pacientui buvo prasidėjusi pneumonija, pabloginusi savijautą. Pacientas bandė porą dienų valgyti pats, bet pajuto, kad rydamas jaučia kvėpavimo takuose esant maisto.
Nuspręsta trečią kartą atlikti bronchoskopiją. Jos metu buvusios tracheostomijos aukštyje tarp trachėjos ir stemplės pastebėta susiformavusi fistulė.
„Priežastimi galėjo būti arba skubus trachiostomijos suformavimas, pažeidžiant stemplę, arba alkoholio surogatų sąlygotas stemplės nudegimas ir fistulės susidarymas trachėjoje“, – sako gydytojas pulmonologas.
Operacija – vienintelis būdas padėti
Diagnozavus šią fistulę prireikė krūtinės chirurgo pagalbos. Suderintas paciento pervežimas į Klaipėdos universitetinę ligoninę operaciniam gydymui.
Respublikinės Šiaulių ligoninės krūtinės chirurgas Paulius Radziminskas atliko stemplės plastiką ir trachėjos rezekciją – ypač sudėtingą operaciją, nes vienu metu reikėjo atkurti abiejų organų vientisumą, pašalinti pažeistas vietas ir sujungti sveikus audinius.
Anot chirurgo, per dvi valandas trukusią operaciją buvo pašalintas apie dviejų centimetrų trachėjos segmentas, atlikta cirkuliari rezekcija ir stemplės defekto plastika.
Paciento mityba užtikrinta per gastrostomą. Bet tai – laikinas sprendimas. Anot krūtinės chirurgo, jei nebūtų atlikta operacija, pacientui visą gyvenimą būtų tekę gyventi su tracheostoma ir gastrostoma – žmogus kvėpuotų tik per kakle įvestą vamzdelį ir maistą gautų per angą bei vamzdelį, įvestą skrandyje, kaip ir prognozavo pirmąją pagalbą teikę medikai.
Operaciją atlikęs krūtinės chirurgas P. Radziminskas, grąžinęs žmogų į įprastą gyvenimą, su galimybe kvėpuoti ir maitintis natūraliai, atliko ne tik chirurginį iššūkį, nes ir tokio mąsto operaciją atliko pirmą kartą, bet ir reikšmingai prisidėjo, kuriant retą paciento gydymo sėkmės istoriją.
Kova dėl gyvybės tęsėsi
Tik trumpam po operacijos Arūnas pasidžiaugė sveikatos pagerėjimu, nes kilo infekcija. Vėliau pacientas pervežtas į Šiaulius tolesniam gydymui bei papildomų intervencijų atlikimui.
Pacientui grįžus į Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikos Pulmonologijos skyrių, jam diagnozuotas širdies nepakankamumas, inkstų funkcijos nepakankamumas, pneumonija, sepsis, girdėjosi stridoras, tad kova už gyvybę tęsėsi dar visą mėnesį.
Pacientui kvėpuojant girdėjosi stridoras – pooperacinė komplikacija, atsiradusi dėl intervencijų ir buvusios gretutinės patologijos. Anot pulmonologo J. Lideikio, dėl stridoro buvo apsunkintas kvėpavimas. Tačiau pirmiausia stabilizuota paciento būklė, atstatyta inkstų, širdies funkcija, įveiktas plaučių uždegimas ir sepsis.
Netradicinio sprendimo teko imtis, gydant plaučių uždegimą. Tam gydytojas pulmonologas atliko dar vieną bronchoskopiją, kurios metu išvalyti kvėpavimo takai nuo susikaupusio sekreto – tai jau ketvirta bronchoskopija, atlikta šiam pacientui. Po procedūros pacientas pradėjo gyti greičiau ir būklė stabilizuota.
Bet tik trumpam – išliko stridoras. Gydytojas J. Lideikis žinojo, kad reikės atlikti dar vieną – jau penktą bronchoskopiją, kurios metu gydyta trachėjos stenozė, išsivysčiusi po procedūrų – trachėjos rezekcijos. Buvo susiformavusios išaugos trachėjoje, kurios mažino trachėjos spindį ir dėl to pacientas nebegalėjo normaliai kvėpuoti.
Šios bronchoskopijos metu atliktas trachėjos bužavimas, naudota ir elektrokaustika. Buvo pašalinti susiformavę granuliaciniai ir įvairūs jungiamojo audinio papildomi audiniai, trachėjos spindis tapo laisvas, dingo stridoras, pacientas pradėjo laisvai pats kvėpuoti.
Po procedūros jokių komplikacijų nebuvo. Pacientas, po trijų mėnesių gydymo trijose ligoninėse, buvo išleistas namo. Numatoma kontrolinė bronchoskopija įvertinant trachėją, nes dažnai tenka trachėjos bužavimą kartoti antrą kartą.
Po mėnesio Klaipėdos universitetinėje ligoninėje buvo atlikta gastroskopija, įvertinta stemplės būklė, pašalintas zondas ir leista pacientui pačiam maitintis.
Aukščiausio lygio procedūra
Respublikinėje Šiaulių ligoninėje pacientui penktosios bronchoskopijos metu atliktas trachėjos bužavimas, naudojant ir elektrokaustiką – ypač aukšto lygio procedūra, neatliekama nei vienoje Šiaurės Lietuvos ligoninėje. Tai – aukšto lygio procedūra, padėjusi išplatinant trachėjos spindį.
„Šiauliuose atliekami tokie sudėtingi dalykai, tad mes neatsiliekame nuo didžiųjų šalies centrų“, – sako gydytojas pulmonologas J. Lideikis, trečius metus ligoninėje taikantis bronchoskopines procedūras, kurioms naudojama sudėtinga kombinuota endoskopinė medicinos įranga.
Gydytojo iniciatyva per tuos trejus metus ne tik įsigyta įranga, instrumentai, bet ir kaupiama patirtis. Endoskopiniai prietaisai šiai procedūrai atlikti gali būti ir elektriniai, ir mechaniniai. Elektochirurginiai prietaisai tai ir endoskopiniai peiliai, ir žnyplės, kurių prireikia tokių procedūrų metu ne tik audinių šalinimui, bet ir esant labai stipriam kraujavimui.
„Bet kokį žingsnį darant tenka iš karto sustabdyti kraujavimą. Paskubėjus atlikti procedūrą, gali žmogus nukraujuoti labai greitai ir net mirti tos pačios procedūros metu“, – paaiškina gydytojas ne tik procedūros sudėtingumą, bet ir pavojingumą, nes ją atlikdamas gydytojas negali paskubėti.
„Skubėdamas gydytojas gali pažeisti kraujagyslę ir sukelti masyvesnį kraujavimą, kurio gali ir nebepavykti sustabdyti, tad pacientas gali mirti, uždusęs nuo kraujo. Šios procedūros labai kruopščios, lėtos, pavojingos, tad jas atliekantis gydytojas taip pat patiria stresą“, – sako gydytojas ir džiaugiasi ne tik šiam pacientui sėkmingai atlikta procedūra, bet ir tuo, kad jo praktikoje nėra buvę komplikacijų.
Gydytojas pulmonologas Justas Lideikis rengiasi atlikti dar vieną bronchoskopinę procedūrą – rigidinę bronchoskopiją bei bužuotų trachėjų ir rekanalizuotų bronchų stentavimo taikymą.
Šios procedūros metu į vidų įdedamas specialus prietaisas tam, kad ilgiau išliktų neužakę spindžiai. Po atliktos rekanalizacijos, įdėjus stentą, žmogus procedūros efektyvumą pajaučia iš karto, nes ima laisvai kvėpuoti. Tam ligoninei reikia įsigyti papildomų instrumentų, kurie jau įtraukti į pirkimus.
