Pajutę tokį skausmą skubėkite pas gydytoją: delsdami sau tik pakenksite

Kaip atskirti apendicitą nuo kitų pilvo skausmo priežasčių, pavyzdžiui, gastrito, naujienų portalui tv3.lt atskleidžia šeimos gydytojas Irmantas Aleksa, kuris pasakoja apie šios ligos subtilybes ir svarbiausius požymius.
Pagrindiniai apendicito simptomai
Gydytojas pasakoja, kad ūmiai prasidėjęs skausmas dešinėje apatinėje pilvo dalyje yra pagrindinis apendicito požymis.
Iš pradžių skausmas gali pasirodyti viršutinėje pilvo dalyje ir atrodyti, kad skauda skrandį, tačiau netrukus jis nusileidžia ir lokalizuojasi dešinėje apatinėje pilvo dalyje. Tai simptomas, būdingas apie 90 proc. visų ūmių apendicitų.
„Šalia pilvo skausmo gali pasireikšti karščiavimas iki 38 laipsnių ar daugiau, pykinimas, vėmimas, kartais net viduriavimas. Iš pradžių skausmas gali būti jaučiamas viršutinėje pilvo dalyje, todėl gali pasirodyti, kad skauda skrandį, tačiau vėliau jis persikelia žemyn“, – aiškina gydytojas.
Pasak jo, pagrindinis simptomas vis tiek lieka skausmas apatinėje dešinėje pilvo dalyje. Kiti nespecifiniai simptomai, tokie kaip pykinimas ar viduriavimas, pasitaiko retai, dažniausiai bent vienam iš trijų ar penkių pacientų.
Paklaustas, kaip atskirti apendicitą nuo kitų pilvo ligų, pavyzdžiui, gastrito, gydytojas paaiškina, kad tai atliks kvalifikuotas sveikatos priežiūros specialistas – tai gali būti šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas, vidaus ligų specialistas arba chirurgas. Jie atliks objektyvią apžiūrą ir įvertins simptomus.
„Spaudžiant pilvą dešinėje apatinėje dalyje iš pradžių gali neskaudėti, tačiau atleidus spaudimą skausmas sustiprėja. Tai vadinamasis teigiamas pilvaplėpio simptomas, rodantis, kad tikimybė ūmiam apendicitui yra labai didelė – net daugiau nei 90 proc.“, – aiškina gydytojas.
Apendikso operacija ir tyrimai
Gydytojas I. Aleksa sako, kad su apendicitu vaikščioti nerekomenduojama nė minutės, tačiau iki plyštančio apendikso – kirmėlinės ataugos plyšimo – kartais gali praeiti net trys ar keturios paros.
„Per šį laiką gali pakilti uždegiminiai rodikliai, situacija gali pablogėti, gali vystytis sepsis ir kitos komplikacijos.
Jei pilvo skausmas nepraeina po kelių valandų, kartu pasireiškia karščiavimas, rekomenduoju kreiptis į šeimos gydytoją apžiūrai ir nuspręsti, ar tai ūmi chirurginė patologija. Deja, ūmiam apendicitui gydyti vienintelis sprendimas – apendikso pašalinimas“, – aiškina jis.
Pasak gydytojo, apendicitą dažniausiai pakanka nustatyti atlikus pilvo apžiūrą ir ultragarsinį tyrimą. Jei šie tyrimai nepakankami, kartais atliekama ir kompiuterinė tomografija.
I. Aleksa priduria, kad apendikso operacija paprastai neturi įtakos gyvenimo kokybei. Retais atvejais gali pasireikšti nežymūs imuninės sistemos pokyčiai, tačiau rimtų simptomų po operacijos, pasak jo, neturėtų būti.
Išvengti apendicito – neįmanoma?
Gydytojas sako, kad apendicitas dažniausiai operuojamas laparoskopiniu būdu per mažus pjūvius, todėl komplikacijų rizika yra pakankamai maža.
„Tačiau, jei prireiktų didesnės operacijos ir būtų atliekamas atviras pjūvis, gali pasitaikyti papildomų komplikacijų, tokių kaip kraujavimas ar operacinė infekcija. Jeigu apendicitas plyšta, gali išsivystyti pilvaplėvės uždegimas (peritonitas), kuriam gydyti reikės antibiotikų ir kitų priemonių“, – aiškina jis.
Kalbėdamas apie prevenciją, gydytojas priduria: „Deja, būdų išvengti apendicito nėra. Jis gali kilti ir be aiškios priežasties – tarkim, kartais įstringa tam tikri likučiai dėl išmatų ar nesuvirškinto maisto, bet pasitaiko ir atvejų, kai nieko neįstringa, o apendiksas vis tiek uždegimiškas. Profilaktikos galimybės tiesiog nėra.“
Taigi svarbiausia – neatidėlioti vizito pas gydytoją, jei atsiranda ūmus pilvo skausmas, karščiavimas ar kiti įspėjamieji simptomai.
Laiku suteikta medicininė pagalba gali užkirsti kelią rimtoms komplikacijoms ir padėti greitai sugrįžti į kasdienį gyvenimą.
