Podagra smogia iš pasalų: štai kokie simptomai ją išduoda

Tuomet susiformuoja aštrūs kristalai, sukeliantys itin skausmingus simptomus. Dažniausiai pirmieji požymiai pasireiškia pėdose – ypač didžiojo piršto sąnaryje, rašoma timesofindia.com.
Podagros simptomai
Laiku atpažinus simptomus galima išvengti ligos progresavimo ir rimtų komplikacijų, tad žinokite, kokie simptomai išduoda iš pasalų smogiančią podagrą.
Staigus ir intensyvus sąnarių skausmas
Vienas pagrindinių podagros požymių – ūmus ir stiprus skausmas, kuris dažnai prasideda netikėtai, dažniausiai naktį. Skausmas gali būti toks intensyvus, kad sutrikdo miegą ir apsunkina net menkiausią prisilietimą prie pėdos.
Dažniausiai pažeidžiamas didžiojo kojos piršto sąnarys, tačiau skausmas gali pasireikšti ir kituose pirštuose, kulkšnyse ar pėdos viduryje. Jis jaučiamas kaip deginantis, duriantis ir dažnai klaidingai palaikomas trauma ar infekcija.
Patinimas, paraudimas ir šiluma
Sąnario uždegimas pasireiškia ryškiu patinimu, odos paraudimu bei šiluma toje srityje. Oda gali tapti blizgi, ištempta, o sąnarys – itin skausmingas net švelniai prisilietus.
Šie simptomai atsiranda greitai po skausmo pradžios ir dažnai primena artrito požymius, todėl tiksliai diagnozei nustatyti būtina gydytojo apžiūra.
Sustingimas ir jautrumas
Šlapimo rūgšties kristalų kaupimasis sukelia sąnarių sustingimą, dėl kurio tampa sunku judėti ar normaliai vaikščioti.
Net lengvas kojinės ar paklodės prisilietimas gali sukelti stiprų skausmą. Negydant podagros, laikui bėgant pažeisti sąnariai praranda lankstumą ir tampa mažiau funkcionalūs.
Pasikartojantys priepuoliai
Podagros priepuoliai gali kartotis, vadinamieji paūmėjimai dažnai tampa vis dažnesni ir stipresni.
Skausmas bei patinimas paprastai trunka kelias dienas ar savaites, vėliau praeina, tačiau po kurio laiko vėl atsinaujina.
Nekontroliuojama liga ilgainiui pažeidžia ne tik pėdų, bet ir kitus kūno sąnarius, o nuolatinis uždegimas gali pereiti į lėtinį artritą.
Matomi gumbai
Negydoma podagra sukelia matomus pokyčius – po oda šalia sąnarių formuojasi kieti, geltonai baltos spalvos gumbeliai, vadinami tofiais.
Jie atsiranda dėl šlapimo rūgšties kristalų kaupimosi ir dažniausiai susiformuoja ant pirštų bei pėdų.
Nors tofius nebūtinai visada skauda, jie gali sukelti sąnarių deformacijas, odos pažeidimus ar net infekcijas.
Podagrą dažniausiai išduoda staigus didžiojo piršto ar kitų pėdos sąnarių skausmas, lydimas patinimo, paraudimo ir šilumos.
Laikui bėgant priepuoliai kartojasi, sąnariai tampa standūs, o negydoma liga sukelia tofio susidarymą ir rimtas komplikacijas. Ankstyvas simptomų atpažinimas ir kreipimasis į gydytoją leidžia kontroliuoti šlapimo rūgšties kiekį organizme bei išvengti ilgalaikės žalos.
