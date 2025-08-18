60-mečiui vėžį sukėlė oralinis seksas: skubiai įspėja visus

Dviejų vaikų tėvas pasakoja apie siaubą, kurį patyrė sužinojęs, kad jo gerklės vėžį sukėlė oralinis seksas, skelbė dailymail.co.uk.
Diagnozė – vėžys
Tačiau kai patinimas nepraėjo per dvi savaites, 60-metis kreipėsi į savo šeimos gydytoją, kuris iš karto nusiuntė jį skubių tyrimų.
Vos po kelių savaičių atlikti tyrimai parodė, kad sunkvežimio vairuotojas serga gerklės vėžiu – jį sukėlė žmogaus papilomos virusas (ŽPV), perduodamas per oralinį seksą.
Jis teigė, kad gydytojai jam pasakė, jog biopsijos rezultatai rodo, kad virusu jis galėjo užsikrėsti prieš beveik 40 metų – maždaug tuo metu, kai, būdamas 20-ies, įstojo į kariuomenę.
Po kelių varginančių chemoterapijos ir spindulinės terapijos mėnesių vyrui buvo pasakyta, kad „nėra ligos požymių“, ir dabar jis kas du mėnesius tikrinamas.
Dabar jis ragina kitus neignoruoti jokių staiga atsiradusių neįprastų simptomų ir visuomet nedelsiant kreiptis į medikus.
Galvos ir kaklo vėžys – tai bendras terminas, apimantis burnos, gerklės, balso stygų, nosies, ančių ir seilių liaukų vėžinius susirgimus.
Ekspertai manė, kad pagrindinės šios ligos priežastys buvo susijusios su gyvenimo būdu – ypač rūkymu ir gausiu alkoholio vartojimu.
Pastaraisiais metais tyrimai parodė, kad žmogaus papilomos virusas (ŽPV) gali būti atsakingas net už 70 proc. galvos ir kaklo vėžio atvejų.
ŽPV – tai dažnas virusas, plintantis per artimą kontaktą, įskaitant lytinius santykius, ir dažniausiai yra nepavojingas. Tačiau kai kuriais atvejais – dėl iki galo nesuprastų priežasčių – jis gali sukelti vėžinius pakitimus sveikuose audiniuose.
Prakalbo apie savo patirtį
Prisiminęs savo baisią patirtį, Lane’as sakė: „Skutausi barzdą, paliečiau kaklą ir pagalvojau: „kažkas čia kietoka“.
Tai buvo tik nedidelis patinimas. Kai gydytoja pažvelgė man į burną, ji iš tikrųjų pamatė, kad kažkas kyšo iš tonzilių viršaus – tai buvo virto kiaušinio dydžio.“
Vyras toliau pasakojo apie ligos simptomus, į kuriuos nekreipė dėmesio.
„Jaučiausi labai pavargęs, bet maniau, kad tai dėl darbo ir per mažai miego. Taip pat naktį keldavausi į tualetą tris ar keturis kartus, bet galvojau, kad tai – dėl amžiaus“, – pasakojo jis.
Vyro partnerė pasiūlė palaukti dvi savaites – galbūt tai tik patinę limfmazgiai nuo streso ir sporto salės.
Jis pridūrė: „Kai pasakė, kad turiu gerklės vėžį, akimirkai pamaniau, kad kalba nesąmones, nes mečiau rūkyti prieš 10 metų. Kai pasakė, kad gerklės vėžys atsirado nuo oralinio sekso – tai buvo netikėta. Kai kuriems kolegoms pasakiau darbe – jie nusijuokė, ne todėl, kad susirgau vėžiu, o dėl to, kaip jis atsirado. Jie sakė, kad kalbu nesąmones, tada liepiau jiems pasižiūrėti „Google“ – pamačiau, kaip iš jų veidų dingo spalva. Konsultantas pasakė, kad pagal viruso formą biopsijoje galima spręsti, kad užsikrėsta buvo maždaug prieš 40 metų.“
Praėjus jau 16 mėnesių po gydymo pabaigos, Lane’as ragina žmones nedelsti ir tikrintis dėl bet kokių neįprastų simptomų.
„Pasakoju tai daug kam – kolegoms darbe, žmonėms, su kuriais kalbuosi ar sutinku sporto salėje – ir jie reaguoja: „O Dieve, tu turbūt juokauji?'“ Mano patarimas – nesimylėkite oraliniu būdu.
O tiems, kurie visgi negali to atsisakyti – jeigu pastebite bet kokius neįprastus simptomus, jų neignoruokite. Būtinai pasitikrinkite.“
