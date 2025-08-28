Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

1 simptomas išdavė klastingą ligą 7-metei: šeima turi svarbų prašymą

2025-08-28 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 07:45

Mažoji mergaitė Lily-ann Larmour iš Eiro, vakarų Škotijoje, susilaužė koją, kuri ilgą laiką nepradėjo gyti. Netrukus paaiškėjo viso to priežastis.

Lily-ann Larmour ir lašelinė (nuotr. soc. tinklų ir 123rf.com)

Mažoji mergaitė Lily-ann Larmour iš Eiro, vakarų Škotijoje, susilaužė koją, kuri ilgą laiką nepradėjo gyti. Netrukus paaiškėjo viso to priežastis.

REKLAMA
0

Paaiškėjo, kad ji serga ūmine limfoblastine leukemija – reta kraujo ir kaulų čiulpų vėžio forma, kuri dažniausiai diagnozuojama mažiems vaikams nuo vienerių iki ketverių metų, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mama prašo pagalbos

Lily-ann šiuo metu gydoma Glazgo Karališkojoje vaikų ligoninėje, kur ji praleidžia ilgas gydymo sesijas. Dėl gydymo jos imuninė sistema yra labai nusilpusi, todėl kiekvieną kartą grįžtant namo kyla rizika užsikrėsti pavojinga infekcija.

REKLAMA
REKLAMA

Todėl Lily-ann mama Chloe Wells, kartu su šeima, sukūrė „GoFundMe“ puslapį, kad surinktų lėšų namų sąlygoms pagerinti ir užtikrintų saugesnę aplinką Lily-ann tarp gydymo kursų.

REKLAMA

„Lily-ann laukia penkių savaičių intensyvus gydymas, po to dar šeši mėnesiai chemoterapijos, ir per tą laiką ji nuolat bus ligoninėje ir vėl namuose.

Daugiau sužinosime apie tai, kaip ji reaguoja į gydymą po kaulų čiulpų biopsijos. Dabar ji turi nedidelę infekciją ir gauna įvairių antibiotikų, bet ji tikra kovotoja“, – teigė mama.

Vieniša mama Chloe, kuri taip pat rūpinasi penkerių metų dukra Lexi-Rose, sunkiai išgyvena šį laikotarpį, tačiau nenusileidžia ir visą laiką būna šalia Lily-ann.

REKLAMA
REKLAMA

Šeimos nariai labai didžiuojasi mergaitės drąsa ir tvirtumu. Lily-ann teta Emma Lindsay pasakoja, kad liga buvo diagnozuota labai greitai ir netikėtai, o ši žinia apvertė jų gyvenimus aukštyn kojomis.

Šeima deda visas pastangas, kad padėtų Lily-ann ir Chloe. Jie aktyviai prisideda prie paramos ir planuoja atnaujinti namus, kad užtikrintų kuo saugesnes sąlygas Lily-ann grįžimui, sumažinant infekcijų riziką. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kaip šeima, mes esame be galo didžiuojamės mūsų nuostabia mergaite Lily-ann ir jos nepaprasta mama Chloe, kuri jos nepaleidžia nė per žingsnį, nors tai nėra lengva – Chloe taip pat turi penkerių metų dukrą Lexi-Rose. Lily-ann labai pasiilgo savo sesutės.

Kaip šeima, darome viską, ką galime, kad jas palaikytume. Visi susidedame į pagalbą ir labai norėtume atnaujinti namus, kai Lily-ann galės grįžti namo dėl jos susilpnėjusios imuninės sistemos.

Chloe nori paruošti namus Lily-ann sugrįžimui, kad ji turėtų kuo geresnes galimybes išvengti infekcijų, kai grįš namo“, – pasakojo teta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų