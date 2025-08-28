1 simptomas išdavė klastingą ligą 7-metei: šeima turi svarbų prašymą

Paaiškėjo, kad ji serga ūmine limfoblastine leukemija – reta kraujo ir kaulų čiulpų vėžio forma, kuri dažniausiai diagnozuojama mažiems vaikams nuo vienerių iki ketverių metų, skelbė mirror.co.uk.
Mama prašo pagalbos
Lily-ann šiuo metu gydoma Glazgo Karališkojoje vaikų ligoninėje, kur ji praleidžia ilgas gydymo sesijas. Dėl gydymo jos imuninė sistema yra labai nusilpusi, todėl kiekvieną kartą grįžtant namo kyla rizika užsikrėsti pavojinga infekcija.
Todėl Lily-ann mama Chloe Wells, kartu su šeima, sukūrė „GoFundMe“ puslapį, kad surinktų lėšų namų sąlygoms pagerinti ir užtikrintų saugesnę aplinką Lily-ann tarp gydymo kursų.
„Lily-ann laukia penkių savaičių intensyvus gydymas, po to dar šeši mėnesiai chemoterapijos, ir per tą laiką ji nuolat bus ligoninėje ir vėl namuose.
Daugiau sužinosime apie tai, kaip ji reaguoja į gydymą po kaulų čiulpų biopsijos. Dabar ji turi nedidelę infekciją ir gauna įvairių antibiotikų, bet ji tikra kovotoja“, – teigė mama.
Vieniša mama Chloe, kuri taip pat rūpinasi penkerių metų dukra Lexi-Rose, sunkiai išgyvena šį laikotarpį, tačiau nenusileidžia ir visą laiką būna šalia Lily-ann.
Šeimos nariai labai didžiuojasi mergaitės drąsa ir tvirtumu. Lily-ann teta Emma Lindsay pasakoja, kad liga buvo diagnozuota labai greitai ir netikėtai, o ši žinia apvertė jų gyvenimus aukštyn kojomis.
Šeima deda visas pastangas, kad padėtų Lily-ann ir Chloe. Jie aktyviai prisideda prie paramos ir planuoja atnaujinti namus, kad užtikrintų kuo saugesnes sąlygas Lily-ann grįžimui, sumažinant infekcijų riziką.
„Kaip šeima, mes esame be galo didžiuojamės mūsų nuostabia mergaite Lily-ann ir jos nepaprasta mama Chloe, kuri jos nepaleidžia nė per žingsnį, nors tai nėra lengva – Chloe taip pat turi penkerių metų dukrą Lexi-Rose. Lily-ann labai pasiilgo savo sesutės.
Kaip šeima, darome viską, ką galime, kad jas palaikytume. Visi susidedame į pagalbą ir labai norėtume atnaujinti namus, kai Lily-ann galės grįžti namo dėl jos susilpnėjusios imuninės sistemos.
Chloe nori paruošti namus Lily-ann sugrįžimui, kad ji turėtų kuo geresnes galimybes išvengti infekcijų, kai grįš namo“, – pasakojo teta.
