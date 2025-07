Danai vėžį išdavė vos 1 simptomas: dabar nenumoti į jį ranka įspėja visus

Nepaisant skaudžių išbandymų, Dana neprarado optimizmo ir ryžto, kasdien įkvepia savo aplinką aktyviu gyvenimo būdu, bėgiojimu bei joga. Ši istorija liudija ne tik apie sunkią kovą, bet ir apie nenugalimą valią, kuri leidžia rasti naują kelią net pačiomis sudėtingiausiomis akimirkomis.

Pirmieji vėžio simptomai ir diagnozė

Danos gyvenimo iššūkiai prasidėjo dar vaikystėje – 1992 metais jos tėvas mirė nuo išplitusio vėžio – sarkomos.

„Kai sužinojo, kad turi vėžį, liga jau buvo išplitusi į limfmazgius, kepenis ir skrandį. Tada gydytojai nesuteikė daug vilčių, bet jis vis tiek dar pagyveno ir tais pačiais metais mirė“, – prisimena Dana.

Po tėvo netekties, praėjus trims metams, Dana ruošėsi bėgti maratoną, tačiau jautė, kad energijos jau nebeliko tiek, kiek anksčiau. Netikėtai ji pati aptiko keistą guzelį – pajuto jį naudodama tamponą.

Ginekologė nustatė, kad tai greičiausiai Bartolinio liaukoje esanti cista, tačiau Dana neapsiribojo paviršutinišku atsakymu:

„Grįžusi po gydytojos ir toliau treniravausi maratonui, bet vidinis balsas liepė pasitikrinti ir vėl, nes gali būti vėžys. Nežinau, iš kur turėjau tą mintį, gali būti, kad po tėvo mirties ėmiau bijoti vėžio.“

Po maratono Dana susisiekė su kita ginekologe, kuri taip pat diagnozavo cistą Bartolinio liaukoje, tačiau pridūrė, kad ją galima išoperuoti. Tai buvo pirmoji Danos operacija gyvenime.

„Pabudusi po narkozės radau raštelį, kad po trijų savaičių turiu pasitikrinti. Kai grįžau po trijų savaičių pas gydytoją, sužinojau – tai buvo vėžys“, – pasakoja Dana.

Tai buvo didelis smūgis – jauniausiam jos sūnui tuo metu buvo vos 11 metų, o vyresniajam – 20-imt. Tačiau Dana rado puikų gydytoją, kuris ją padrąsino ir pasakė, kad vėžį pavyks pašalinti.

„Gydytojas man pasakė: „90 proc. tikiu, kad viską „pagausiu“ ir tau nieko daugiau nereikės“. Ir tikrai – vėžys buvo pašalintas, buvo skirta šiek tiek radiacijos ir vėliau net 18 metų gyvenau sveika“, – pasakoja moteris.

Hepatitas C ir gyvenimą sudrebinusi žinia

Vėžio sirgimo laikotarpiu moteriai taip pat buvo diagnozuotas ir hepatitas C. Dana ilgai laukė tinkamo gydymo, kol 2010 m. dalyvavo klinikiniuose tyrimuose.

Tuo metu gyvenimą sudrebino dar viena skaudi žinia – jos vos šešių mėnesių anūkei taip pat buvo diagnozuotas vėžys – antinksčių žievės karcinoma. Atlikus genetinius tyrimus paaiškėjo, kad mergaitė serga Li-Fraumenio sindromu – reta genetine mutacija, kuri padidina riziką susirgti įvairiais vėžio tipais.

„Tuo metu aš meldžiausi – atimk iš jos ligą ir duok man, nes ji per jauna. Negalėjau pakelti minties, kad kūdikis turi iškęsti tokią ligą“, – prisimena moteris.

Vis dėlto, situacija baigėsi sėkmingai, nes anūkei vėžį išoperavo. Bet problemos ties tuo nesibaigė. Kiek vėliau Dana pradėjo jausti skausmą kairiame šone tuo metu, kai sirgo hepatitu C. Be to, jai dažnai kartodavosi pūslės uždegimai.

Nėtikėtai tyrimai atskleidė auglį ant kepenų – vėl sarkomą. Galiausiai paaiškėjo, kad ir Dana turi tą patį Li-Fraumenio genetinį sindromą. Jį taip pat turi ir jos vyriausias sūnus, ir anūkė.

„Dabar žinome, kad tą mutaciją turėjo ir mano tėtis. Jis man ją perdavė, aš – vyriausiam sūnui, o sūnus – savo dukrai“, – sako ji.

Vis dėlto Danai pavyko iškęsti ir dar vieną vėžį, tačiau po to laiko gydytojai ėmė ją itin tikrinti. Kiek vėliau, po antros vėžio diagnozės, atsinaujino net trys metastazės – visos plaučiuose.

„Tada supratau, kad turiu keisti gyvenimą, pradėjau eiti į kursus“, – sako moteris.

Dana pradėjo domėtis gyvenimo būdo medicina (angl. Lifestyle medicine), kuri remiasi šešiais principais:

Subalansuota mityba – kuo daugiau augalinio, kuo mažiau perdirbto maisto; Kokybiškas miegas – 7–9 valandos per parą; Reguliari fizinė veikla – bent 150 minučių per savaitę; Streso valdymas; Vengti toksinių medžiagų – alkoholio, tabako, narkotikų; Palaikyti sveikus socialinius ryšius – geri santykiai, palaikanti aplinka.

„Įsivaizduokite gyvenimą kaip dubenį su vandeniu, stovintį ant šešių stulpų. Jeigu vienas sugriūva – vanduo išsipila. Taip atsiranda ligos“, – priduria ji.

Atskleidė, kaip dabar jaučiasi

Paskutinį kartą vėžys Danai atsinaujino 2022 metais – tuomet teko pašalinti pusę plaučio. Nuo to laiko ji griežtai laikosi visų šešių sveikatos principų ir reguliariai tikrina savo būklę.

„Dabar aš jaučiuosi labai gerai. Man 71 metai, bet turiu energijos, sportuoju, šoku, bėgioju, darau jogą. Jaučiuosi stipri. Ir jeigu liga sugrįžtų, tikiu, kad gydytojai ją greitai suras ir išgydys“, – dalijasi Dana.

Šiuo metu ji gyvena Kanadoje, aktyviai domisi sveika gyvensena ir mielai dalijasi savo patirtimi su kitais.

„Aš nesu gydytoja, bet studijavau, skaičiau, lankiau paskaitas. Dabar žinau, kad medicina sprendžia ne tik simptomus, bet ir priežastis. Tik tokiu būdu galime iš tiesų pasveikti“, – sako Dana.

Penkis kartus įveikusi vėžį Dana vis dar žvelgia į gyvenimą su šypsena, įkvepia aplinkinius savo stiprybe ir nenugalima valia.

Jos istorija – gyvas įrodymas, kad net pačios sunkiausios kovos gali tapti naujos vilties pradžia.