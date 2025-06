Moteriai apsilankymas kirpykloje apvertė gyvenimą aukštyn kojom: perspėja kitus

Kaip skelbė mirror.co.uk, daugelis britų pamiršta kasdienę apsaugą nuo saulės, todėl jų odai gresia ilgalaikė žala.

Moteris pasidalijo savo patirtimi

Britė pasakojo, kad jau anksčiau atkreipė dėmesį į mažą dėmę ant kaktos, tačiau negalvojo, kad tai gali būti rimta problema.

„Pastebėjau, kad ant kaktos yra nuolatinė sausa dėmė, bet maniau, kad tai sausa oda arba psoriazė. 2019 m. lankydamasis kirpykloje apie tai užsiminiau savo kirpėjui, kuris atsakė: „Turėtumėte tai pasitikrinti. Tai gali būti vėžys ar kas nors panašaus“, – pasakojo ji.

Moteris pamanė, kad jis dramatizuoja, tačiau laikui bėgant vis pagalvodavo apie kirpėjo žodžius. 2021 m. pastebėjo, kad iš sausos dėmės virto šašu, kuris negyja: „Paskambinau į gydytojo kabinetą ir užsisakiau vizitą. Nusiuntus šeimos gydytojui šios vietos nuotraukas, buvau nukreiptas į dermatologijos skyrių ir gegužės mėn. man buvo atlikta biopsija.

Po dviejų mėnesių gavau žinią, kad tai odos vėžys ir jį reikia pašalinti. Negalėjau tuo patikėti. Nuoširdžiai tikėjausi, kad jie pasakys, jog tai nieko tokio.“

Moteris negalėjo patikėti, kad tai – tiesa: „Nors diagnozę turėjau prieš akis, vis tiek buvo sunku ją priimti – iki pat rugpjūčio mėnesį atliktos operacijos, kurios metu jos atsikračiau.

Dabar liko tik neryškus randas, tačiau dabar naudoju apsaugą nuo saulės, nepriklausomai, ar saulėta diena, ar ne. Be to, kad apsaugo mane nuo UV spindulių, jis taip pat padeda stabdyti senėjimą. Net jei neišeinu iš namų, tepuosi SPF 50. Anksčiau to nedarydavau, bet dabar tai yra mano kasdienės rutinos dalis.“

Dabar moteris ragina visus atidžiai rūpintis savo sveikata bei oda. Nepamiršti teptis kremo nuo saulės.