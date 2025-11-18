Garsus dainininkas skubiai išgabentas į ligoninę: užklupo staigūs širdies sutrikimai

Širdies ritmo sutrikimai privertė atlikėją du kartus per savaitę lankytis skubios pagalbos skyriuje ir atlikti skubų magnetinio rezonanso tyrimą, rašo mirror.co.uk.
Neseniai įsidėjo širdies stimuliatorių
Socialiniuose tinkluose atlikėjas pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti, kaip jis guli ant neštuvų prieš keliaudamas į magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) aparatą.
„Taip nutiko likus dviem dienoms iki mūsų turo Amerikoje… Ir ne, aš neskridau į kosmosą“, – juokavo jis.
„Per savaitę du kartus atsidūriau skubios pagalbos skyriuje dėl aritmijų, todėl reikėjo pilno širdies ištyrimo. Laimei, rezultatai buvo geri ir man leido sugrįžti į sceną… Tik reikėjo kelių patobulinimų. Labai džiaugiuosi, kad visgi pavyko išvažiuoti į turą JAV. Kitais metais suplanuota dar daug pasirodymų.“
Praėjusiais metais atlikėjui buvo įdėtas širdies stimuliatorius – šis žingsnis tapo būtinybe po pavojingų širdies ritmo sutrikimų. Šį kartą jį vėl kamavo aritmijos – nenormalus širdies plakimas, atsirandantis, kai sutrinka elektrinių impulsų veikla.
Faktas, kad dainininkas vos prieš kelias dienas laukė starto į turą „The Wanted 2.0“ kartu su bičiuliu Siva Kaneswaranu, fanams kėlė nerimą. Tačiau tyrimų rezultatai leido jam grįžti į sceną.
Gerbėjai – sukrėsti, bet siunčia palaikymą
Įrašas, surinkęs tūkstančius patiktukų, buvo užverstas palaikančiomis žinutėmis.
„Gerai, kad viskas baigėsi sėkmingai ir vis tiek galėjai lipti į sceną“, – rašė viena gerbėja.
Kita pridėjo: „Tu toks stiprus, Maxai. Didžiuojamės tavimi, tikiuosi greitai pamatyti gyvai.“
Maxo mergina, aktorė Maisie Smith, neseniai atskleidė, kad širdies operacija nesustabdė sunkių dienų. Ji prisiminė praėjusių metų gruodį, kai Maxas „pamėlynavo“ ir skubiai buvo vežamas į ligoninę – tuomet jis net parašė testamentą savo telefone.
„Jis vis gerėja, bet tikrai dar turi ir sunkesnių dienų. Visgi nuostabu matyti jį koncertuojant – tai yra tai, ką jis labiausiai nori daryti“, – pasakojo ji.
Dar viena operacija
Dėl sveikatos problemų atlikėjas kartu su Siva buvo priverstas atšaukti koncertą Mančesteryje. Maxas pripažino, kad persirgti širdies epizodai atvedė prie dar vienos operacijos.
„Maniau, kad jau sveikstu, bet išgirdęs, jog reikės antros operacijos, labai išsigandau – ištraukti stimuliatoriaus laidus iš širdies sienelės yra pavojinga, gali kilti kraujavimas. Tačiau neturėjau kito pasirinkimo“, – „The Sun“ sakė atlikėjas.
