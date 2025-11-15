Ligoninės priimamajame Audra 2 valandas prašėsi pagalbos – ją gavo tik tada, kai pradėjo filmuotis

72-ejų metų šalia Alytaus gyvenanti Audra neslepia, kad turi sveikatos problemų dėl per didelio kraujospūdžio. Moteris prisiminė, kad tą rytą prabudus netikėtai ir nosies plūstelėjo kraujas. Nei prie nosies pridėtas ledas, nei gulėjimas atlošus galvą nepadėjo. Jos vyras nerizikavo – iškvietė greitąją pagalbą ir tai buvo ne šiaip koks nepavojingas kraujagyslės trūkimas, nes atvykusi greitoji moterį į ligoninę vežė su švyturėliais.
2 valandas prašė pagalbos
To, kas nutiko nuvykus į Alytaus ligoninės priimamąjį, Audra iki šiol negali suprasti. Palikta koridoriuje, visa kruvina, nepaliaujamai iš nosies tekant kraujui, ji prasėdėjo beveik 2 valandas. O pagalbos sulaukė tik tada, kai, išsigandusi dėl savo būklės, išsitraukė telefoną ir ėmė save filmuoti garsiai kartodama, kad jau 2 valandas nesulaukia medikų dėmesio.
„Neprisišaukiau pagalbos. Du kartus ėjau ir prašiau, bet man buvo atsakyta, kad eikit į tualetą išsispjaudyt arba, kad darbuotojai neturi laiko ir panašiai. Man atnešė bliūdą, padėjo.
Sėdėjau ir šovė galvon mintis, kad nukraujuosiu į šį bliūdą ir jei numirsiu, nes netekau daug kraujo... Reikia nufilmuoti, paviešinti, kaip su žmonėm elgiasi ir kad jei man kas nors atsitiks, jog mano artimieji turėtų įrodymą“, – kodėl pradėjo filmuotis pasakojo Audra.
Kaltina personalą
Pradėjus filmuoti, medikai šalia moters atsirado akimirksniu.
„Ant kiek nužmogėjimas turi būti žmogaus. Ką, jie artimųjų neturi, vaikų, tėvų neturi? Jeigu jų artimiesiems taip nutiktų, jie stovėtų ir žiūrėtų?“ – klausė į „TV Pagalbą“ besikreipusi moteris.
Pasak Audros, trys darbuotojos ramiai šnekučiavosi, kol moteris kraujavo ir prašėsi pagalbos.
Dabar A. Granskienė tenori vieno – kad ligoninė ir slaugytoja, kuri laiku nesuteikė pagalbos, atsiprašytų senjorės. „TV Pagalbos“ komanda nuvyko į ligoninę, kad sužinotų kitą istorijos pusę.
Ligoninės atstovė: prioritetas buvo teikiamas reanimacijos pacientams
Alytaus Stasio Kudirkos ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinai Bernadeta Navalinskienė pasakoja, kad tuo metu, kai į ligoninę atvyko Audra, skubios pagalbos skyriuje buvo dar du pacientai, kuriems buvo reikalinga skubi medikų pagalba.
„Pagal skubios pagalbos teikimo prioritetus, medicinos personalas pirmiausia skyrė dėmesį tiems pacientams, kurie buvo reanimacijos palatoje, žinant tai, kad apie šią pacientę duomenys buvo gauti ir žinomi skubios pagalbos skyriuje.
Pacientei pasikonsultavus su specialistu, pirmiausiai buvo spręsta, kad reikėtų normalizuoti kraujospūdį. Dėl to jai buvo skirtas atitinkamas gydymas, tai yra, paduotas medikamentas kraujospūdžiui mažinti, ir buvo iškviestas LOR specialistas“, – teigė B. Navalinskienė.
Visgi Audra tikina, kad šalia buvusi slaugė jai visai nepadėjo, o LOR gydytojas atėjo tik po to, kai ji pradėjo filmuotis.
„Filmavimas prioriteto jums nesuteikė, – sako ligoninės atstovė. – Mes negalime vertinti, ar slaugytojos sprendimas buvo klaida. Galbūt tai buvo neetiška replika.“
