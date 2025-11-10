Nusikaltėlio ieškoti padėjo „TV Pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė.
Ponia Birutė kreipėsi į gelbėtojus prašydama surasti vyrą, kuris prieš porą dienų sumušė jos sūnų. Naktinė pažintis su naująja sūnaus drauge Diana nežadėjo nieko gero, tačiau mama neprieštaravo, kad sūnus vidury nakties išėjo susitikti su ką tik sutikta moterimi. Juk sūnus – suaugęs vyras. Deja, ryte Birutė pasigedo Žilvino, ją apėmė bloga nuojauta.
„Ištisai skambinu ir niekad nebuvo, kad jis nepakeltų ragelio. Nekelia telefono. Ir po poros valandų visas griūdamas, kruvinas, sudaužytas įėjo pro duris. Sakė, kad jo vos neužmušė. Kalbėti tiesiog negali“, – šiurpią istoriją pasakojo Birutė.
Su Diana vyras susipažino per bendrą draugą. Pabendravo draugo namuose, o tada pasisiūlė palydėti ją iki namų. Naujoji draugė tikino, kad su draugu yra išsiskyrusi ir šiuo metu yra vieniša.
„Sakė, kad nesigavo su juo, nes jis kažkoks nestabilus“, – apie tai, ką jam pasakojo Diana, sakė Žilvinas.
Pasivaikščiojimas virto tragedija
Tačiau net nepasiekus draugės namų, vyras buvo iš pasalų užpultas.
„Pajutau iš šono stiprų smūgį. Ir po to antras smūgis. Kas čia vyksta? Toks šokas iškart“, – prisiminė nukentėjęs vyras.
Sumuštą vyrą Diana nusivedė į savo namus ir esą prisipažino, kad šis kruvinas išpuolis – sugyventinio darbas. Dėl šoko vyras net nejuto, kokius rimtus sužalojimus patyrė. Keli išmušti dantys palyginus dar yra niekas. Jo veide beveik neliko sveikų kaulų. Tuo metu Žilvinas dar orientavosi erdvėje, tačiau į ligoninę jį jau išvežė be sąmonės.
„Gomurys lūžęs, 4 dantys išmušti, žastikaulis lūžęs, abu žandikauliai, nosis lūžus. Toks tinimas ir kraujas užkrešėjęs, kad per burną tik kvėpuoti galėjau. Sako, kai operuosim, tu gali numirti, nes negali kvėpuoti, mes nerizikuosim“, – teigė vyras.
Konflikto liudininkai prasitarė, kad užpuolikas yra Dianos sugyventinis. Tas žmogus esą turi ilgą kriminalinę patirtį. Sklando kalbos, kad jis galimai net yra žmogų iš 8 aukšto išmetęs. Akivaizdu, kad šis vyras nebuvo patenkintas, jog buvusi ar esama sugyventinė naktį leidžia su kitu. Tiesa, sudėtingi veido lūžiai dabar – ne vienintelė šeimos problema.
Pas merginą liko kuprinė su svarbiais nukentėjusiojo asmeniniais daiktais – telefonu, pinigine, automobilio raktais. Jų atgauti niekaip nepavyksta. Krauju pažymėta santykių pradžia po šio incidento staiga ir nutrūko – Diana visai nesidomėjo Žilvino sveikata.
Šiandien smarkiai sumuštas vyras gydosi ligoninėje ir jo laukia net kelios operacijos, o įtariamasis kol kas vaikšto laisvėje.
Įtariamojo paieškos ir artimųjų liudijimai
Gerda Žemaitė nuvyko į Dianos namus. Jos namuose nebuvo, tačiau buvo Dianos motina. Ji papasakojo, kad šio vyro labai bijo, nes nuo jo esą nukentėjęs ne vienas žmogus.
„Jis rauna plaukus. Mano mergaitė dabar plika. O ji vėl pas jį. Jis narkomanas yra, aš jo bijau“, – tikino Dianos motina.
Kol ši moteris nedrįsta nieko daryti, kad smurtaujantis vyras nustotų gadintų jų gyvenimus, Birutė yra ryžtingai pasirengusi daryti viską, kad vyras atsidurtų už grotų. Moteris teigė, kad ji pati galėtų pastatyti jį į vietą. Visgi, keliauti į smurtaujančio vyro namus be policijos palydos gali būti labai pavojinga.
Tad Gerda Žemaitė ir Birutė kartu su pareigūnais nuvažiavo į įtariamojo namus. Vyro namuose nebuvo, tačiau G. Žemaitei pavyko jam paskambinti.
Įtariamasis pasidalijo savo istorijos versija, esą jis tik gynėsi nuo Žilvino ir yra nekaltas. Taip pat jis tikino, kad su Diana yra išsiskyręs ir nebebendrauja, o Žilvino kuprinę su svarbiais daiktais jis gali perduoti gelbėtojai Gerdai.
Visgi telefoninio pokalbio pabaigoje Gerda išgirdo kai ką keisto.
