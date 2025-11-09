 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Veronika reikalauja, kad dukra jai gražintų padovanotą namą: tokio įžūlumo nesitikėjo

2025-11-09 13:45 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“
2025-11-09 13:45

Į „TV Pagalbą“ kreipėsi motina, kuri reikalauja, kad dukra jai gražintų namą, kurį pati padovanojo. Veronika teigia, kad dukra ir žentas ją skriaudžia, nors būtent jiems užrašė visą savo turtą tikėdamasi, kad jiedu senatvėje ja rūpinsis.

Į „TV Pagalbą" kreipėsi motina, kuri reikalauja, kad dukra jai gražintų namą, kurį pati padovanojo. Veronika teigia, kad dukra ir žentas ją skriaudžia, nors būtent jiems užrašė visą savo turtą tikėdamasi, kad jiedu senatvėje ja rūpinsis.

0

Nemalonią situaciją ir visas aplinkybes aiškinosi gelbėtojas Linas Jakštas.

Antstoliai kėsinosi areštuoti namą

Veronika pasakoja, kad jos dukra su vyru prieš keletą metų atsikraustė į kaimą su dviem vaikais. Esą norėjo jiems padėti, kad šie įsikurtų ir gerai jaustųsi, todėl užrašė jiems visą namą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau porai nesisekė kaime ir netrukus jiedu pradėjo klimpti į skolas.

Veronika nerimauja, kad su jos turtu gali nutikti taip, kaip nutiko jos žentui, kai šis per neatsakingumą prarado visą tėvų namą.

„Žentas pirmiausiai užstatė savo tėvų namus. Niekas jam neišėjo, tris gal mėnesius nemokėjo paskolos ir tada jau atėjo antstoliai. Tuos namus areštavo, o motiną iškėlė. Jie gal nesutvarkė gerai dokumentų, tai paskui dar 10 tūkstančių eurų atėjo, o vėliau 3600 dar sumokėti. Ir parašyta, jei nesumokėsite per savaitę, tai areštuosime ir tuos namus, kuriuose gyvenat“, – panašaus likimo baiminasi pensininkė.

Namo dalį prašo perrašyti kitai savo dukrai

Kad antstoliai dukrai neatimtų namų, Veronika pasiskolino pinigų iš pažįstamų. Išgelbėjusi juos nuo antstolių turto areštavimo ji ėmė prašyti dukros, kad ši namą vėl užrašytų seseriai, tačiau susitarti nepavyksta.

„Paskambinau notarei, sakiau ateik pas mane, perrašysiu sesei, kur aš gyvenu šitoje pusėje. Nesutiko niekaip, todėl kivirčai ir prasidėjo. Norėjau, kad ne visus net grąžintų, o mano dalį, kurioje aš dabar gyvenu, kad perrašytų mano dukrai. Likau be namų, aš visai nieko neturiu“, – aiškino Veronika.

Kad būtų panaikintas turto dovanojimas, Veronika netgi kreipėsi į teismą, tačiau dovanojimo sutartį panaikinti teisininkai jau nebegali.

Negana to, visiškai sugriuvo ir santykiai su dukra, kuri pamačiusi mamą kieme su ja net nebesisveikina.

„Pasakiau, kad tu man nebe dukra, ar dukra šitaip gali daryti motinai? Nenoriu nė matyti jos, ne dukra čia“, – ašarojo ji.

L. Jakštui pavyko pasikalbėti su žentu ir dukra Jolita ir po pokalbio su jais mamai turėjo gerų žinių.

„Tikiuosi, kad kažkada atsiras ryšis tarp dukros ir mamos bei kitos dukros. Kad dvi seserys sueis kartu ir pradės šiek tiek bendrauti, o gal net kažkada ir susitaikys“, – po pokalbio su dukra pozityvus buvo L. Jakštas.

Kokių žinių Veronikai turėjo Linas nuo dukros ir žento, žiūrėkite reportaže.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

