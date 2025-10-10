Už šią pagalbą vaikams šeimos moka ir po 2 tūkst. eurų: „Pagalbos poreikis yra labai didelis“

Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centre neliūdna. Keli vaikai ir būrys delfinų siunta vandenyje. Tačiau tik iš pirmo žvilgsnio. Iš tikro ten vyksta atsakinga terapija. Bendraudami su įvairias negalias turinčiais vaikais, delfinai padeda jiems sveikti. O pats centras šiemet mini savo dešimtmetį.
„Įtraukiame ir ergoterapijos, kineziterapijos, dailės terapijos, judesio lavinimo ir sensorinės integracijos užsiėmimus. Mūsų centras atliepia labai didelį poreikį pagalbos vaikams, kurie turi tiek negalią, tiek individualių pagalbos poreikių“, – komentavo Delfinų terapijos skyriaus vedėja Brigita Kreivinienė.
Ir tai veikia. Ant plausto klūpi berniukas, o aplink jį ratus suka ir bangeles kelia delfinas. Taip vaikas mokosi laikyti pusiausvyrą bei stiprina raumenis.
„Laukėme du metus. Ir jau buvau bepraradusi viltį, bet vieną kartą prieš Kalėdas pastebėjau laišką“, – pasakojo delfinų terapiją lankančio berniuko mama Jurgita Sinkevičiūtė.
Jurgitos sūnus turi autizmo spektro sutrikimą. Kaip moteris įvardija, jos berniukas buvo nuolat bėgantis, jam sunku valdyti emocijas. Tačiau jau po pirmų užsiėmimų vaikas pasikeitė kardinaliai.
„Grįžus – ugdymo įstaigoje pedagogai pastebėjo, kad vaikas nebebėgioja, jis pradėjo vaikščioti, daugiau susikaupia, sukaupia dėmesį“, – sakė J. Sinkevičiūtė.
Terapija nekompensuojama
Įprastai vaikai dalyvauja kompleksinėse terapijose. Viena jų trunka porą savaičių ir mažylis dalyvauja 20 užsiėmimų. Vieno kaina – 120 eurų. Tačiau atvykus iš kito miesto, reikia dar susimokėti ir už gyvenamąją vietą bei maistą. Tad vidutiniškai vienai terapijai ne klaipėdiečiai tėveliai išleidžia apie 2 tūkst. eurų. Kadangi tai esą alternatyvaus gydymo metodas, valstybė šios terapijos nekompensuoja.
„Iš tikrųjų, labai gaila, nes matant, ką delfinų terapija gali, padeda ir ką gali delfinai, tai labai gaila. Bet, kaip sakoma – geriau padaryti viską negu nieko nedaryti“, – aiškino delfinų terapiją lankančio berniuko mama.
Individualios pagalbos poreikis Lietuvoje šiuo metu nustatytas 45,5 tūkst. vaikų. Per 10 metų Delfinų terapijos centre apsilankė 1,5 tūkst. vaikų. Tad vien iki šiol užsiregistravusieji į terapijas pateks iki 2027 metų.
„Tai natūralu, kad ir pagalbos poreikis yra labai didelis, jis yra augantis ir kompleksinis. Tai yra, kad reikia įvairesnių metodų atliepti įvairiausius poreikius“, – tikino skyriaus vedėja.
O štai delfinams tai nė motais. Terapijose delfinai dalyvauja nuo ketvirtų savo metų. Jūrų muziejaus darbuotojai vis juos tiria, stebi, ar gyvūnams toks darbas su vaikais nekelia streso bei nealina fiziškai.
„Kas dieną vykstančios terapijos yra skirstomos tarp gyvūnų. Tai yra skirtingi gyvūnai dalyvauja skirtingose terapijose ir tas dalyvavimas būna retas, kartais tik 1 kartą per dieną, kartais kas kelintą dieną“, – dėstė Lietuvos jūrų muziejaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Žilvinas Kleiva.
Registracija į Delfinų terapiją vykstą 1 kartą per 2 metus. Anketas tėveliai turi pildyti elektroniniu būdu ir laukti patvirtinimo.
