  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kanados laisvalaikio parkas grasina užmigdyti 30 baltųjų delfinų, jei nesulauks valstybės paramos

2025-10-07 20:36 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 20:36

Prieš daugiau nei metus uždarytas laisvalaikio parkas Kanadoje reikalauja neatidėliotinos valstybės pagalbos ir, jei negaus pinigų, grasina drastiškomis priemonėmis – užmigdyti 30 teritorijoje dar gyvenančių baltųjų delfinų.

Delfinas (nuotr. SCANPIX)

Delfinas (nuotr. SCANPIX)

1

Jei Kanados vyriausybė atmes prašymą dėl skubios pagalbos ir neatšauks draudimo perkelti žinduolius į kitą parką, vadovybė turės „priimti skausmingą sprendimą gyvūnus užmigdyti“, Kanados radijas ir „The New York Times“ citavo parko vadovybės raštą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laisvalaikio parkas „Marineland“ Niagara Folse buvo uždarytas 2024 m. ir teigia nebeturintis pakankamai lėšų, kad galėtų užtikrinti iki penkių metrų ilgio baltųjų delfinų priežiūrą.

Kanados žuvininkystės ministrė Joanne Thompson, anot „The New York Times“, atmetė parko vadovybės reikalavimą. Tai, kad „Marineland“ po nelaisvės metų delfinams nenumatė „tinkamos alternatyvos“, nereiškia, „kad Kanados vyriausybė turi padengti kaštus“, sakė ministrė.

Parkas neseniai paprašė leidimo perkelti delfinus į pramogų parką „Chimelong Ocean Kingdom“ Kinijoje. Tačiau Kanados vyriausybė blokavo šį prašymą, argumentuodama, kad gyvūnai ten laikomi pramogai ir  taip kankinami.

Daugelyje šalių delfinų šou jau uždrausti. Jūrų laisvalaikio parkai nuo tada stebi  mažėjančius lankytojų srautus.

