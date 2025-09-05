Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Užsienis > Europa

Paieška Latvijoje: pradingo kanadiečių karys

2025-09-05 11:11 / šaltinis: BNS
2025-09-05 11:11

Vienas kanadiečių kariuomenės karys, tarnavęs Kanados kontingente Latvijoje, dingo be žinios, naujienų agentūrai LETA pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NAF).

Latvijos policija (nuotr. Valsts_policija) (nuotr. Twitter)

1

Šią informaciją NAF gavo iš Kanados jungtinės operacijų vadavietės. Pradėta dingusio kario paieška.

Valstybės policija, bendradarbiaudama su Kanados ginkluotųjų pajėgų karo policija ir padedama NATO daugianacionalinės brigados Latvijoje bei NAF, vadovauja tyrimui pasitelkdama visus turimus išteklius, sakoma NAF pareiškime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie dingusio kario dingimą pranešta jo šeimai.

„Mintimis esame su kario šeima ir artimaisiais“, – teigė NAF, kuri, motyvuodama šeimos privatumu ir nenorėdama trukdyti tyrimui, nepateikė daugiau informacijos apie dingimą, įskaitant tai, ar karys dingo atlikdamas tarnybines pareigas, ar laisvalaikiu už karinių objektų ribų.

