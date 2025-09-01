Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Susižeidęs A.Žagaras jau antrą EČ mačą paliko anksčiau laiko

2025-09-01 18:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-01 18:32

Europos čempionato grupių etapo kovos gali itin daug kainuoti Latvijos rinktinei.

A.Žagaras vėl nebaigė rungtynių (FIBA nuotr.)

Europos čempionato grupių etapo kovos gali itin daug kainuoti Latvijos rinktinei.

REKLAMA
0

Latviai pirmenybėse jau neturės pėdos traumą patyrusio Andrejaus Gražulio, iš rikiuotės krenta ir Artūras Žagaras.

Gynėjas susižeidė dar pirmajame mače prieš Turkiją, kai rungtynes paliko trečiajame kėlinyje. Vėliau jis žaidė tiek prieš Estiją, tiek prieš Serbiją, tačiau prieš Portugaliją vėl paliko mačą anksčiau laiko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A.Žagaras rungtynes pradėjo penkiais greitais taškais, bet sužaidus vos penkias minutes paprašė keitimo. Kurį laiką skausminga išraiška pabuvęs šalia suolelio, netrukus jis patraukė į rūbinę.

REKLAMA
REKLAMA

Latvijos rinktinės atakų organizatorius pasižymi ilga traumų istorija – daug laiko be krepšinio jam teko praleisti dėl trūkusių čiurnos bei kelio raiščių.

REKLAMA

25 metų 190 cm ūgio gynėjas pirmenybėse per keturis mačus fiksuoja 18 minučių, 8,3 taško, 1,3 atkovoto kamuolio, 3,8 atkovoto kamuolio ir 9,3 naudingumo balo vidurkius.

Rygoje žaidžiantys latviai per tris pirmuosius mačus iškovojo tik vieną pergalę, bet grupių etapą baigs prieš autsaiderius Portugaliją (1/2) ir Čekiją (0/3).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
C.Osmanas skriaudė latvius (FIBA nuotr.)
Niuksas latvių ambicijoms – Rygoje šeimininkavo turkai (1)
N.Queta prisistatė galingai (FIBA nuotr.)
18 metų lauktas triumfas – monstriškas aukštaūgis nukalė Portugalijos pergalę
K.Porzingis sieks medalių Europos čempionate
Dvyliktuką paskelbė Europos čempionate šeimininkausiantys latviai
G.Antetokounmpo dominavo prieš latvius
Galingai debiutavęs G.Antetokounmpo skriaudė latvius

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų