Susižeidęs A.Žagaras jau antrą EČ mačą paliko anksčiau laiko

Latviai pirmenybėse jau neturės pėdos traumą patyrusio Andrejaus Gražulio, iš rikiuotės krenta ir Artūras Žagaras.
Gynėjas susižeidė dar pirmajame mače prieš Turkiją, kai rungtynes paliko trečiajame kėlinyje. Vėliau jis žaidė tiek prieš Estiją, tiek prieš Serbiją, tačiau prieš Portugaliją vėl paliko mačą anksčiau laiko.
A.Žagaras rungtynes pradėjo penkiais greitais taškais, bet sužaidus vos penkias minutes paprašė keitimo. Kurį laiką skausminga išraiška pabuvęs šalia suolelio, netrukus jis patraukė į rūbinę.
Latvijos rinktinės atakų organizatorius pasižymi ilga traumų istorija – daug laiko be krepšinio jam teko praleisti dėl trūkusių čiurnos bei kelio raiščių.
25 metų 190 cm ūgio gynėjas pirmenybėse per keturis mačus fiksuoja 18 minučių, 8,3 taško, 1,3 atkovoto kamuolio, 3,8 atkovoto kamuolio ir 9,3 naudingumo balo vidurkius.
Rygoje žaidžiantys latviai per tris pirmuosius mačus iškovojo tik vieną pergalę, bet grupių etapą baigs prieš autsaiderius Portugaliją (1/2) ir Čekiją (0/3).
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!