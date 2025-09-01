Kalendorius
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Top Ekspertų ložė“: slaptas „Žalgirio“ dokumentas, Čeburino alga, ekstrasensas ir skandalai

2025-09-01 18:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 18:34

TV3 Televizijos laidoje apie futbolą „Top Ekspertų ložė“ Go3 komentatoriai Mantas Krasnickas ir Ervinas Kvitkauskas aptarė gautą „Žalgirio“ dalininkų susirinkimo protokolą, atskleidė nešeimynišką Čeburino atlyginimą, pažymėjo Lietuvos klubų pardavimus, vardino Nyderlandų žvaigždyną.

„Top Ekspertų ložė“ | Organizatorių nuotr.

0

O nukeliavę prie tarptautinio futbolo, vyručiai kritikavo teisėjus Anglijoje ir Ispanijoje, gyrėsi ekstrasensiniais gebėjimais, citavo Madrido „Real“ televiziją bei atsakė į Jūsų klausimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie ką buvo prikalbėta?

00:00 Rugsėjo 1, kritika krepšinio čempionatui ir tautiečiams

06:18 Parduoti žaidėjai ir kaip sužinojome apie Jansono transferą?

12:02 Idėja „Žalgiriui“, katastrofa „Hegelmann“

13:31 Gavome „Žalgirio“ dalininkų susirinkimo protokolą!

25:30 Break‘as dėl Čeburino ir Džiaukšto

27:27 Kodėl nepavyko prisikviesti Čepo

31:00 Sužlugdytas legacy

33:42 Čeburino atlyginimas

37:24 Ervinui teko žaisti su Džiaukštu

42:07 Dar apie Čeburino algą. Gal kalbėkim tiesiai?

44:11 Atletų algalapiai irgi kelia antakius

46:19 Rinktinės netektys. Stiprybės, Kiprai

49:25 Akys iškrito nuo Nyderlandų sąrašo

50:50 „Atvažiuoja gražūs vyrai“

51:38 VAR teisėjo klaida Londono derbyje

55:08 „Burnley“ dovana „raudoniesiems velniams“

56:15 Apgailėtinas „Man Utd“ pasirodymas prieš mėgėjus

1:01:05 Jauno vokiečio dominavimas prieš Pepą

1:02:46 Iraolos magija

1:03:13 Karšta žinia laidos metu – atleistas Erikas

1:04:25 Ar būtume nugalėję „Grimsby Town“?

1:05:25 Toliau apie „Bournemouth“ ir Gralishą

1:07:16 Fantastiškas Dominykas, ekstrasensas prie stalo ir „ką čia peza tas Arteta?“

1:16:08 „Atletico“ trečia kliurka, teisėjo klaida ir kas laukia Diego Pablo

1:19:48 Trys atšaukti įvarčiai ir „Real“ TV vėmalai

1:25:50 Dingęs VAR, teisėjo klaida, atsiprašymas ir emocijos

1:30:52 Suarezo spjūvis į veidą

1:31:37 Dėl ko džiaugiamės Italijoje? Vardy, Gineitis...

1:32:48 Jūsų, mielieji bičiuliai, klausimai

1:38:46 Nebūkit Bayindirais ir Onanom!

