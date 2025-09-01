„Top Ekspertų ložė“: slaptas „Žalgirio“ dokumentas, Čeburino alga, ekstrasensas ir skandalai

O nukeliavę prie tarptautinio futbolo, vyručiai kritikavo teisėjus Anglijoje ir Ispanijoje, gyrėsi ekstrasensiniais gebėjimais, citavo Madrido „Real“ televiziją bei atsakė į Jūsų klausimus.
Apie ką buvo prikalbėta?
00:00 Rugsėjo 1, kritika krepšinio čempionatui ir tautiečiams
06:18 Parduoti žaidėjai ir kaip sužinojome apie Jansono transferą?
12:02 Idėja „Žalgiriui“, katastrofa „Hegelmann“
13:31 Gavome „Žalgirio“ dalininkų susirinkimo protokolą!
25:30 Break‘as dėl Čeburino ir Džiaukšto
27:27 Kodėl nepavyko prisikviesti Čepo
31:00 Sužlugdytas legacy
33:42 Čeburino atlyginimas
37:24 Ervinui teko žaisti su Džiaukštu
42:07 Dar apie Čeburino algą. Gal kalbėkim tiesiai?
44:11 Atletų algalapiai irgi kelia antakius
46:19 Rinktinės netektys. Stiprybės, Kiprai
49:25 Akys iškrito nuo Nyderlandų sąrašo
50:50 „Atvažiuoja gražūs vyrai“
51:38 VAR teisėjo klaida Londono derbyje
55:08 „Burnley“ dovana „raudoniesiems velniams“
56:15 Apgailėtinas „Man Utd“ pasirodymas prieš mėgėjus
1:01:05 Jauno vokiečio dominavimas prieš Pepą
1:02:46 Iraolos magija
1:03:13 Karšta žinia laidos metu – atleistas Erikas
1:04:25 Ar būtume nugalėję „Grimsby Town“?
1:05:25 Toliau apie „Bournemouth“ ir Gralishą
1:07:16 Fantastiškas Dominykas, ekstrasensas prie stalo ir „ką čia peza tas Arteta?“
1:16:08 „Atletico“ trečia kliurka, teisėjo klaida ir kas laukia Diego Pablo
1:19:48 Trys atšaukti įvarčiai ir „Real“ TV vėmalai
1:25:50 Dingęs VAR, teisėjo klaida, atsiprašymas ir emocijos
1:30:52 Suarezo spjūvis į veidą
1:31:37 Dėl ko džiaugiamės Italijoje? Vardy, Gineitis...
1:32:48 Jūsų, mielieji bičiuliai, klausimai
1:38:46 Nebūkit Bayindirais ir Onanom!
