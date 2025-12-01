TV3 Žinios. Tęsiasi Ukrainos derybos; Atsako, kaip spręs balionų problemą; 80-ies metrų eglė

Lietuva ir toliau bejėgiškai stebi Aleksandro Lukašenkos patyčias – savaitgalį kontrabandininkai balionus leido tokiu dažnumu, kad Vilniaus oro uostas buvo uždarytas nuo vėlaus vakaro iki ankstaus ryto. Kalbėjusi, kad vis dar laukia A. Lukašenkos geranoriškumo, premjerė Inga Ruginienė šiandien su žiniasklaida bendrauti atsisakė. Pasigirti, kad kažką daro, pabandė tik Ekonomikos ir inovacijų ministerija – pristatė tris verslininkų idėjas, kaip būtų galima numušinėti balionus danguje. Tačiau paaiškėjo, kad pirmieji prototipai galbūt atsiras tik vasarį.
Per planetą toliau ritasi Kalėdinė karštinė, tad ir karštajame Rio de Žaneiro paplūdimyje milijonais lempučių sužibo 80 metrų aukščio eglė – pastatyta tiesiog ant vandens. O šioje Atlanto vandenyno pusėje tūkstančiai žmonių susirinko įžiebti 15 metrų žalios gražuolės pačiame Prahos centre.
