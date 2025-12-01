 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Rasos Stasionienės sūnus dalyvavo prestižiniame čempionate: per plauką nuo pirmosios vietos

2025-12-01 17:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 17:18

Žinomos nuomonės formuotojos ir verslininkės Rasos Stasionienės sūnus Nojus dalyvavo prestižiniame World Series Karting“ čempionate, kur pelnė 3-iąją vietą. 

Rasa Stasionienė su šeima (nuotr. Instagram)

Žinomos nuomonės formuotojos ir verslininkės Rasos Stasionienės sūnus Nojus dalyvavo prestižiniame World Series Karting" čempionate, kur pelnė 3-iąją vietą. 

Apie šią varžybų patirtį moteris pasidalijo instagrame, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Dalyvavo prestižiniame čempionate

R. Stasionienė atskleidė, kas vyksta šio čempionato užkulisiuose ir kodėl kartais nepavyksta laimėti norimos pirmos vietos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Galėčiau pradėti nuo įrašo, kaip „pirmas lietuvis, savo amžiaus kategorijoje, iškovojo podiumą. WSK (World Series Karting) čempionate“.

Tačiau visada buvau atvira ir nemėgstu „spausti“ daugiau, nei yra iš tiesų. Net ir socialinėje erdvėje.

Deja, šį kartą mes ne laimėjome, o pralaimėjome. Pirma vieta užtikrintai buvo mūsų… Tačiau toks jau šis sportas.

Kartais būna, kad komanda paruošia techniką tiesiog tobulai atitinkančią sportininko poreikius, o sportininko pasiruošimas (ypač psichologinis) būna aukštumoje, ir tokioj kombinacijoj mes klausome Lietuvos himno ant pasaulio podiumo, o man rieda ašaros…

Kartais būna, kad sportininkas atiduoda šiek tiek mažiau savęs, nei norėtųsi. Galų gale jis juk vaikas… Kad ir gyvenantis visai ne vaikišką gyvenimą.

O kartais nutinka, kad įvyksta komandos klaida ir pakiša koją. O tai yra žmogiška. Ir net pačioms geriausioms komandoms nutinka visko, kaip ir patiems geriausiems sportininkams.Labai trumpai apie @wsk_promotion#World Series Karting.

Tai pats stipriausias pasaulio čempionatas, kuriame važiavo VISI esami F1 lenktynininkai. Už WSK „kiečiau“ yra tik Europos ir pasaulio čempionatai.

Tačiau pasiruošimas dalyvauti Europos ir pasaulio čempionatams prasideda būtent čia.

Lenktynininkų pasaulyje tas WSK skamba ir labai geidžiamai, ir labai baugiai. Nes visi žino, kad net jei Lietuvoje ar Baltijos šalyse esi laimėjęs viską, atvažiavęs į WSK būsi visiškas niekas lentelės gale. Taip jau yra. Nes ten važiuoja VISI pasaulio stipriausieji“, – rašė moteris.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

